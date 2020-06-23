Мирзиёев пригласил Путина посетить Парк Победы в Ташкенте

Встреча двух лидеров прошла в дружественной атмосфере. Главы государств поговорили на тему вклада обоих народов в общую Победу, а также затронули современные двусторонние отношения.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Сегодня днем глава республики Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Как и сообщалось ранее, ближе к вечеру главы государств встретились в Кремле и провели двусторонние переговоры.

Прежде всего Путин поблагодарил своего коллегу за приезд на парад в честь 75-летия Победы.

"Очень рад вас видеть, спасибо, что приехали на торжества по случаю 75-летия Победы, на парад. Очень приятно, что подразделения Вооруженных сил Узбекистана, по-моему 75 человек, пройдут завтра в Москве по Красной площади. Это очень зримый знак наших особых союзнических отношений", — заявил российский лидер.

Путин отметил, что знает, что 9 мая в Ташкенте также прошел парад Победы, который открыл непосредственно Мирзиёев.

Кроме того, российский лидер особенно отметил создание в этом году Парка Победы в Ташкенте.

В ответ Мирзиёев пригласил Путина обязательно посетить этот мемориальный комплекс во время его ответного визита в Узбекистан.

Стороны также обсудили общий вклад народов обеих стран в общую победу над нацизмом.

Путин напомнил о том, что в годы войны на фронт ушли по меньшей мере 2 миллиона узбекских граждан. Кроме того, именно Узбекистан стал одной из республик СССР, принявший людей со всего Союза, и именно в Узбекистан было переведено огромное количество промышленных предприятий, ковавших общую победу.

"Это – наша общая история, общая победа", — заключил Мирзиёев.

Глава республики также выразил признательность российской стороне за готовность предоставить архивные материалы для обогащения фонда Мемориального комплекса в Парке Победы в Ташкенте, а также установления более достоверных статистических данных о вкладе народа Узбекистана в Победу.

В ходе встречи лидеры России и Узбекистана не обошли стороной современные отношения двух стран.

По словам Путина, несмотря на то, что оба государства развиваются независимо, между ними все равно сохраняются уникальные стратегические и союзнические отношения.

В частности, в таких сферах, как экономика и образование.

Помимо этого, страны сотрудничают по линии вооруженных сил и объединяют усилия в борьбе с терроризмом.

Во время встречи Путин также пошутил о развитии кулинарных связей между Россией и Узбекистаном.

"Вы сказали, что у нас активно развиваются культурные связи. Хочу отметить, что неплохо развиваются и кулинарные связи. Хочу пригласить вас на обед", — сказал российский лидер.

Напомним, что завтра состоится парад на Красной площади в честь 75-летия Великой Победы. Поучаствовать в мероприятии приехал глава республики Шавкат Мирзиёев и узбекские военнослужащие.