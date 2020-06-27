МИД России ответил на сообщения об участии разведки РФ в заказных убийствах в Афганистане

Ранее в медиапространстве появилась информация о якобы причастности российской военной разведки к заказным убийствам военнослужащих США в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел РФ назвало фейком информацию о якобы причастности российской военной разведки к заказным убийствам военнослужащих США в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

"Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь… Впрочем, что еще можно ожидать от разведки, которая с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане", — заявили журналистам во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД обратили внимание на то, что в Афганистане давно не является секретом причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками.

"Список их деяний можно при желании продолжить. Мало не покажется", — указали в министерстве.

"А может быть, американским разведчикам не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами?! Их чувства понятны — не хочется терять вышеупомянутые источники "левых" доходов!" — заключили в МИД РФ.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов на днях заявил РИА Новости, что вопрос о проведении межафганских переговоров пока "подвис в воздухе", поскольку не выполнено условие об обмене пленными.

До этого сообщалось, что планируемые межафганские переговоры могут проходить в Дохе. Однако дата все еще не определена.