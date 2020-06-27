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МИД РФ

МИД России ответил на сообщения об участии разведки РФ в заказных убийствах в Афганистане

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200627/14427336/MID-Rossii-otvetil-na-soobscheniya-ob-uchastii-razvedki-RF-v-zakaznykh-ubiystvakh-v-Afganistane.html

Ранее в медиапространстве появилась информация о якобы причастности российской военной разведки к заказным убийствам военнослужащих США в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел РФ назвало фейком информацию о якобы причастности российской военной разведки к заказным убийствам военнослужащих США в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

"Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь… Впрочем, что еще можно ожидать от разведки, которая с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане", — заявили журналистам во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД обратили внимание на то, что в Афганистане давно не является секретом причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками.

Боевики движения Талибан
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"Список их деяний можно при желании продолжить. Мало не покажется", — указали в министерстве.

"А может быть, американским разведчикам не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами?! Их чувства понятны — не хочется терять вышеупомянутые источники "левых" доходов!" — заключили в МИД РФ.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов на днях заявил РИА Новости, что вопрос о проведении межафганских переговоров пока "подвис в воздухе", поскольку не выполнено условие об обмене пленными.

До этого сообщалось, что планируемые межафганские переговоры могут проходить в Дохе. Однако дата все еще не определена.

Теги:
разведка, Убийство, Афганистан, МИД России



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