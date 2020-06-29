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Спецпредставитель США по Афганистану посетит Узбекистан

© Sputnik / Алексей Филиппов
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200629/14435843/Spetspredstavitel-SShA-po-Afganistanu-posetit-Uzbekistan.html

Всего Халилзад намерен побывать в трех странах. В поездке его сопровождает глава финансовой американской корпорации международного развития Адам Болер.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит Пакистан, Катар и Узбекистан, куда он отбыл 28 июня, чтобы обсудить мирный процесс в Афганистане, говорится в сообщении Госдепартамента.

"Во всех трех местах спецпредставитель Халилзад призовет к поддержке выполнения всеми афганцами своих оставшихся обязательств в преддверии межафганских переговоров, особенно снижения уровня насилия и своевременное освобождение заключенных", — рассказали в Госдепе.

Кроме того, он проведет в удаленном режиме переговоры с официальными лицами из Афганистана.

В поездке Халилзада сопровождает глава финансовой американской корпорации международного развития Адам Болер.

Боевики движения Талибан
AP Photos / Allauddin Khan
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"Делегация изучит возможности инвестирования и сотрудничества в ряде секторов для содействия экономическому восстановлению Афганистана и поддержания устойчивых мира и стабильности в регионе", — сказано в пресс-релизе.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан"* подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

Теги:
Катар, Пакистан, Залмай Халилзад, политика, Узбекистан, Афганистан



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