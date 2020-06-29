Спецпредставитель США по Афганистану посетит Узбекистан

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит Пакистан, Катар и Узбекистан, куда он отбыл 28 июня, чтобы обсудить мирный процесс в Афганистане, говорится в сообщении Госдепартамента.
"Во всех трех местах спецпредставитель Халилзад призовет к поддержке выполнения всеми афганцами своих оставшихся обязательств в преддверии межафганских переговоров, особенно снижения уровня насилия и своевременное освобождение заключенных", — рассказали в Госдепе.
Кроме того, он проведет в удаленном режиме переговоры с официальными лицами из Афганистана.
В поездке Халилзада сопровождает глава финансовой американской корпорации международного развития Адам Болер.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан"* подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран