Спецпредставитель США по Афганистану посетит Узбекистан

Всего Халилзад намерен побывать в трех странах. В поездке его сопровождает глава финансовой американской корпорации международного развития Адам Болер.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит Пакистан, Катар и Узбекистан, куда он отбыл 28 июня, чтобы обсудить мирный процесс в Афганистане, говорится в сообщении Госдепартамента.

"Во всех трех местах спецпредставитель Халилзад призовет к поддержке выполнения всеми афганцами своих оставшихся обязательств в преддверии межафганских переговоров, особенно снижения уровня насилия и своевременное освобождение заключенных", — рассказали в Госдепе.

Кроме того, он проведет в удаленном режиме переговоры с официальными лицами из Афганистана.

В поездке Халилзада сопровождает глава финансовой американской корпорации международного развития Адам Болер.

"Делегация изучит возможности инвестирования и сотрудничества в ряде секторов для содействия экономическому восстановлению Афганистана и поддержания устойчивых мира и стабильности в регионе", — сказано в пресс-релизе.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан"* подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран