14:08 29 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.39
  • EUR11424.95
  • USD10151.90
Поиск
м

Страны Центральной Азии и США обсудят ситуацию в Афганистане — МИД Узбекистана

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
Получить короткую ссылку
34 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200629/14437488/Strany-Tsentralnoy-Azii-i-SShA-obsudyat-situatsiyu-v-Afganistane--MID-Uzbekistana.html

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что спецпредставитель страны по Афганистану посетит Пакистан, Катар и Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и главы МИД пяти стран Центральной Азии 30 июня обсудят взаимодействие по афганскому урегулированию в формате "С5+1" посредством видеоконференции, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спецпредставитель США по Афганистану посетит Узбекистан
Ранее Госдеп США заявил, что Халилзад посетит Пакистан, Катар и Узбекистан, куда он отбыл 28 июня, чтобы обсудить мирный процесс в Афганистане.

По данным пресс-службы, Халилзад и главный исполнительный директор Корпорации финансирования международного развития США (DFC) Адам Бойлер посетят Узбекистан 29 июня — 1 июля.

"Американская делегация также примет участие в министерской встрече в формате "Центральная Азия – США" ("С5+1"), которая состоится 30 июня посредством видео-конференц-связи", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

Халилзад и Бойлер в ходе визита в Узбекистан проведут переговоры в Сенате Олий Мажлиса, министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.

"В ходе предстоящих переговоров будут обсуждены вопросы поддержки мирного переговорного процесса в Афганистане, перспективы привлечения финансовых средств DFC для реализации инвестиционных проектов в Узбекистане", — добавили в МИД страны.

В сентябре 2015 года США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан — создали новый формат взаимодействия "Страны Центральной Азии — США" (С5+1) для обсуждения региональных вопросов.

Теги:
МИД Узбекистана, Залмай Халилзад, политика, Афганистан, Узбекистан, США



Главные темы

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танцоры на Международном фестивале танго в музее Metropolitan в Медельине, Колумбия
Страсть в масках — 12 ярких фото с международного фестиваля танго в Колумбии
Как приют для животных в России спасает цирковых зверей — видео
Новые формы обучения выпускников школ
Куда пойти учиться: МНО предлагает новые формы обучения

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться