Страны Центральной Азии и США обсудят ситуацию в Афганистане — МИД Узбекистана

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что спецпредставитель страны по Афганистану посетит Пакистан, Катар и Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и главы МИД пяти стран Центральной Азии 30 июня обсудят взаимодействие по афганскому урегулированию в формате "С5+1" посредством видеоконференции, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

Ранее Госдеп США заявил, что Халилзад посетит Пакистан, Катар и Узбекистан, куда он отбыл 28 июня, чтобы обсудить мирный процесс в Афганистане.

По данным пресс-службы, Халилзад и главный исполнительный директор Корпорации финансирования международного развития США (DFC) Адам Бойлер посетят Узбекистан 29 июня — 1 июля.

"Американская делегация также примет участие в министерской встрече в формате "Центральная Азия – США" ("С5+1"), которая состоится 30 июня посредством видео-конференц-связи", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

Халилзад и Бойлер в ходе визита в Узбекистан проведут переговоры в Сенате Олий Мажлиса, министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.

"В ходе предстоящих переговоров будут обсуждены вопросы поддержки мирного переговорного процесса в Афганистане, перспективы привлечения финансовых средств DFC для реализации инвестиционных проектов в Узбекистане", — добавили в МИД страны.

В сентябре 2015 года США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан — создали новый формат взаимодействия "Страны Центральной Азии — США" (С5+1) для обсуждения региональных вопросов.