Cостоялось 86-е заседание Экономического совета СНГ — что обсудили страны

По итогам встречи стороны одобрили 15 совместных проектов в сфере экономики, финансов, транспорта, здравоохранения и ветеринарии.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Накануне состоялось 86-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств (СНГ).

Мероприятие должно было пройти в выставочном комплексе ВДНХ, однако в связи с пандемией COVID-19 его было решено провести в формате видеоконференции.

86-е заседание Экономического совета СНГ прошло в режиме видеоконференцсвязи Интернет-портал СНГ

86-е заседание Экономического совета СНГ прошло в режиме видеоконференцсвязи Интернет-портал СНГ

86-е заседание Экономического совета СНГ прошло в режиме видеоконференцсвязи Интернет-портал СНГ

86-е заседание Экономического совета СНГ прошло в режиме видеоконференцсвязи Интернет-портал СНГ 1 / 4 Интернет-портал СНГ 86-е заседание Экономического совета СНГ прошло в режиме видеоконференцсвязи

В мероприятии приняли участие заместители глав правительств, руководители министерств и ведомств экономического блока государств – участников Содружества, а также Исполнительного комитета СНГ.

Вел заседание председатель Экономического совета СНГ, зампремьер-министра Узбекистана, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.

Стороны обсудили несколько ключевых вопросов в сфере экономического сотрудничества, в том числе в условиях пандемии.

"В ходе заседания состоялся обмен мнениями о социально-экономическом положении стран СНГ и возможных коллективных мерах по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19", — говорится в сообщении МИД Узбекистана.

Участники видеоконференции также заслушали информацию о работе по созданию выставочно-торговых центров стран – участников СНГ в Москве на территории ВДНХ.

Напомним, что сейчас в выставочном комплексе работают павильоны Азербайджана, Армении и Беларуси.

Ожидается открытие павильонов Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Узбекистана.

По итогам встречи стороны одобрили 15 совместных проектов в сфере экономики, финансов, транспорта, здравоохранения и ветеринарии.

В их числе:

план мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности при осуществлении перевозок в международном сообщении на 2020-2025 годы;

Концепция сотрудничества в области противодействия онкологическим заболеваниям на 2020–2024 годы;

Концепция формирования и развития рынка интеллектуальной собственности;

документы о сотрудничестве стран в ветеринарии и других сферах.

Следующее — 87-е заседание Экономического совета СНГ — намечено на сентябрь 2020 года. Оно пройдет в Ташкенте.