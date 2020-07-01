Конференция "Центральная Азия — США": с какой инициативой выступил Узбекистан

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Накануне состоялась онлайн-встреча высокого уровня формата "Центральная Азия — США" ("С5+1").
В конференции приняли участие министры иностранных дел Узбекистана (Абдулазиз Камилов), Казахстана (Мухтар Тлеуберди), Кыргызстана (Чингиз Айдарбеков), Таджикистана (Сироджиддин Мухриддин), Туркменистана (Рашид Мередов), а также госсекретарь США Майкл Помпео.
Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов укрепления регионального экономического сотрудничества и борьбе с глобальными вызовами, как, например, пандемия COVID-19.
Со своей инициативой выступил Абдулазиз Камилов.
Он предложил усилить сотрудничество сторон по следующим направлениям:
- развитие цифровой экономики;
- консолидация национальных транспортных стратегий;
- стимулирование инноваций в сельском хозяйстве;
- наращивание энергетического потенциала стран Центральной Азии;
- улучшение социально-экономической ситуации в экологически неблагоприятных зонах ЦА, в том числе превращению региона Приаралья в зону инноваций и технологий.
Камилов также отметил, что Узбекистан поддерживает активные усилия международного сообщества в мирном разрешении афганской проблемы.
В своих выступлениях главы МИД отметили значимость формата "С5+1" как важнейшей платформы для продвижения мира, стабильности и процветания региона Центральной Азии.