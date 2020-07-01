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Конференция "Центральная Азия — США": с какой инициативой выступил Узбекистан

Пресс-служба МИД Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200701/14453148/Videokonferentsiya-Tsentralnaya-Aziya--SShA-chto-predlozhil-Uzbekistan.html

Глава МИД республики Абдулазиз Камилов предложил усилить сотрудничество стран-участников конференции в целях дальнейшего развития региона ЦА. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Накануне состоялась онлайн-встреча высокого уровня формата "Центральная Азия — США" ("С5+1").

В конференции приняли участие министры иностранных дел Узбекистана (Абдулазиз Камилов), Казахстана (Мухтар Тлеуберди), Кыргызстана (Чингиз Айдарбеков), Таджикистана (Сироджиддин Мухриддин), Туркменистана (Рашид Мередов), а также госсекретарь США Майкл Помпео.

Пресс-служба МИД Узбекистана
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в видеоконференции "Центральная Азия — США" ("С5+1")

Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов укрепления регионального экономического сотрудничества и борьбе с глобальными вызовами, как, например, пандемия COVID-19. 

Со своей инициативой выступил Абдулазиз Камилов.

Он предложил усилить сотрудничество сторон по следующим направлениям:

  • развитие цифровой экономики;
  • консолидация национальных транспортных стратегий;
  • стимулирование инноваций в сельском хозяйстве;
  • наращивание энергетического потенциала стран Центральной Азии;
  • улучшение социально-экономической ситуации в экологически неблагоприятных зонах ЦА, в том числе превращению региона Приаралья в зону инноваций и технологий.

Камилов также отметил, что Узбекистан поддерживает активные усилия международного сообщества в мирном разрешении афганской проблемы.

В своих выступлениях главы МИД отметили значимость формата "С5+1" как важнейшей платформы для продвижения мира, стабильности и процветания региона Центральной Азии.

Теги:
МИД Узбекистана, США, политика



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