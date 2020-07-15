Встреча глав стран Центральной Азии из-за COVID-19 перенесена на осень

Экспертная группа по подготовке мероприятия впервые собралась еще 20 февраля в Бишкеке, а уже во второй раз — 22 июня в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Третья консультативная встреча глав государств Центральной Азии, которую ранее планировалось провести в августе в Кыргызстане, из-за пандемии коронавируса COVID-19 перенесена на осень, заявил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов.

"Третья консультативная встреча была запланирована на август этого года в Кыргызстане. Если ситуация с пандемией улучшится, то она может быть организована осенью", — заявил Неъматов в интервью интернет-изданию Gazeta.uz.

Замглавы МИД Узбекистана напомнил, что в конце ноября 2019 года в Ташкенте по итогам второй консультативной встречи был принят регламент их проведения — один раз в год. Тогда же было принято решение провести третью встречу в Бишкеке.

"Документы, которые будут подписываться в рамках этой встречи, разрабатываются в режиме онлайн", — уточнил Неъматов.

Он добавил, что экспертная группа по подготовке встречи впервые собралась еще 20 февраля в Бишкеке, а уже во второй раз — 22 июня в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил с инициативой проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Первая такая встреча состоялась в марте 2018-го в столице Казахстана.