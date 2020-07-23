Мишустин — о лечении от COVID-19, золотовалютных запасах России и детской мечте

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал интервью телеканалу "Россия 24", в ходе которого рассказал о своем лечении от коронавируса, золотовалютных запасах страны, а также — есть ли предпосылки для второй волны COVID-19.
Испытание пандемией
По словам Михаила Владимировича, предложение стать премьером ему сделал президент Владимир Путин, и глава государства был нацелен на исполнение обозначенных в послании задач.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу, отметил он. Необходимость исполнения мер послания, выполнения национальных проектов, национальных целей пересеклась "с такой бедой, как пандемия". По словам Мишустина, "приходилось буквально в каждодневном режиме принимать решения, связанные с необходимостью развертывания коечного фонда, разработки соответствующих методик, подготовки специалистов, закупки и производства средств индивидуальной защиты".
"Все это было таким непростым вызовом, поэтому мне кажется, что людям судить о том, насколько получилось", — сказал глава правительства.
Однако, отметил он, очень важно, что Россия прошла этот непростой этап с одними из лучших в мире результатами.
"Это касается и летальности, это касается и в том числе систем тестирования, которых на сегодняшний день около ста в России действует", — подчеркнул премьер.
Коронавирус: личный опыт
Процесс выздоровления от COVID-19 был непростым, заявил Михаил Мишустин. Болезнь сопровождалась высокой температурой.
"Вирус не выбирает должности" и очень опасен, отметил он. По словам политика, пока непонятно, как именно происходит заражение.
"Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом, совершенно искренне это говорю", — добавил премьер.
Огромную роль в выздоровлении Мишустина, по его признанию, сыграли доктора.
"Дай Бог, чтобы работали в мире врачи так, как работают наши российские врачи", — заявил глава правительства.
Также он сообщил, что ученые пока не наблюдают предпосылок для второй волны коронавируса.
"Будем надеяться на то, что, если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится", — сказал премьер-министр.
Он отметил, что сейчас фиксируется снижение заболевших коронавирусом по стране. Причем снижается не только распространение вируса, но и его вирулентность.
Детская мечта
Мишустин рассказал, что планировал поступить в медицинский институт.
"У меня мама медсестра с многолетним стажем. И к врачам я отношусь очень трепетно с детства, потому что меня всегда окружали люди в белых халатах — это ее (мамы. — Прим. ред.) подруги, друзья, знакомые. И больше того, я даже вам скажу, что собирался поступать в медицинский институт до работы в налоговой службе. Даже такая мысль пришла", — сказал он.
Время личное и рабочее: есть ли баланс?
Мишустин выразил надежду, что у него будет больше свободного времени, в том числе для занятий спортом.
"Всему свое время… Я надеюсь, что будет больше времени, мы, конечно, воспользуемся в том числе и возможностями заниматься спортом", — сказал российский премьер.
"Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь. Президент работает у нас круглосуточно, всегда на связи. И в этом смысле, наверное, время на отдых — оно остается небольшое", — отметил политик.
Он также отметил, что команда правительства на сегодня работает для того, чтобы реализовать основную свою функцию — служение людям.
Чем богаты
Мишустин во время интервью назвал сумму золотовалютных запасов России. По его словам, они стабильны.
"На сегодняшний день это примерно больше 570 миллиардов долларов", — сказал глава правительства РФ.
Также он заявил, что в стране достаточно средств, чтобы обеспечить стратегические национальные цели и нацпроекты.
"Здесь волноваться не надо, есть достаточные средства, чтобы обеспечить, соответственно, все те стратегические национальные цели, которые, как вы знаете, совсем недавно были указом президента до 2030 года обозначены, и национальные проекты, которыми мы занимаемся", — сказал российский премьер.
Все принятые меры были четкими и дали свои результаты, отметил он.