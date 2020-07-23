Мишустин — о лечении от COVID-19, золотовалютных запасах России и детской мечте

Михаил Мишустин занимает пост премьер-министра РФ с середины января. По его словам, члены правительства и вице-премьеры работают иногда круглосуточно в зависимости от ситуации в стране.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал интервью телеканалу "Россия 24", в ходе которого рассказал о своем лечении от коронавируса, золотовалютных запасах страны, а также — есть ли предпосылки для второй волны COVID-19.

Испытание пандемией

По словам Михаила Владимировича, предложение стать премьером ему сделал президент Владимир Путин, и глава государства был нацелен на исполнение обозначенных в послании задач.

"Если вы идете работать в правительство, и тем более если вам предложена должность председателя правительства, то, конечно, очень сложно представлять весь, скажем так, набор вызовов, с которым вы можете столкнуться. Предложение мне работать в правительстве сделал президент России Владимир Владимирович Путин, и в этом смысле, конечно, нацеленность была на исполнение тех основных мер, которые он озвучил в послании в январе", — сказал премьер-министр.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу, отметил он. Необходимость исполнения мер послания, выполнения национальных проектов, национальных целей пересеклась "с такой бедой, как пандемия". По словам Мишустина, "приходилось буквально в каждодневном режиме принимать решения, связанные с необходимостью развертывания коечного фонда, разработки соответствующих методик, подготовки специалистов, закупки и производства средств индивидуальной защиты".

"Все это было таким непростым вызовом, поэтому мне кажется, что людям судить о том, насколько получилось", — сказал глава правительства.

Однако, отметил он, очень важно, что Россия прошла этот непростой этап с одними из лучших в мире результатами.

"Это касается и летальности, это касается и в том числе систем тестирования, которых на сегодняшний день около ста в России действует", — подчеркнул премьер.

Коронавирус: личный опыт

Процесс выздоровления от COVID-19 был непростым, заявил Михаил Мишустин. Болезнь сопровождалась высокой температурой.

"Насчет скорости выздоровления — здесь я вам скажу, что это непростая история. Да, к сожалению, была высокая температура, но то, что касается "быстро вылечился", — это не совсем так, это был достаточно непростой процесс. Как только я стал лучше себя чувствовать, я, конечно же, вернулся сразу в рабочую обстановку", — рассказал премьер.

"Вирус не выбирает должности" и очень опасен, отметил он. По словам политика, пока непонятно, как именно происходит заражение.

"Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом, совершенно искренне это говорю", — добавил премьер.

Огромную роль в выздоровлении Мишустина, по его признанию, сыграли доктора.

"Дай Бог, чтобы работали в мире врачи так, как работают наши российские врачи", — заявил глава правительства.

Также он сообщил, что ученые пока не наблюдают предпосылок для второй волны коронавируса.

"Будем надеяться на то, что, если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится", — сказал премьер-министр.

Он отметил, что сейчас фиксируется снижение заболевших коронавирусом по стране. Причем снижается не только распространение вируса, но и его вирулентность.

Детская мечта

Мишустин рассказал, что планировал поступить в медицинский институт.

"У меня мама медсестра с многолетним стажем. И к врачам я отношусь очень трепетно с детства, потому что меня всегда окружали люди в белых халатах — это ее (мамы. — Прим. ред.) подруги, друзья, знакомые. И больше того, я даже вам скажу, что собирался поступать в медицинский институт до работы в налоговой службе. Даже такая мысль пришла", — сказал он.

Время личное и рабочее: есть ли баланс?

Мишустин выразил надежду, что у него будет больше свободного времени, в том числе для занятий спортом.

"Всему свое время… Я надеюсь, что будет больше времени, мы, конечно, воспользуемся в том числе и возможностями заниматься спортом", — сказал российский премьер.

По его словам, члены правительства, вице-премьеры работают иногда в режиме 24/7 в зависимости от ситуации в стране.

"Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь. Президент работает у нас круглосуточно, всегда на связи. И в этом смысле, наверное, время на отдых — оно остается небольшое", — отметил политик.

Он также отметил, что команда правительства на сегодня работает для того, чтобы реализовать основную свою функцию — служение людям.

Чем богаты

Мишустин во время интервью назвал сумму золотовалютных запасов России. По его словам, они стабильны.

"На сегодняшний день это примерно больше 570 миллиардов долларов", — сказал глава правительства РФ.

Также он заявил, что в стране достаточно средств, чтобы обеспечить стратегические национальные цели и нацпроекты.

"Здесь волноваться не надо, есть достаточные средства, чтобы обеспечить, соответственно, все те стратегические национальные цели, которые, как вы знаете, совсем недавно были указом президента до 2030 года обозначены, и национальные проекты, которыми мы занимаемся", — сказал российский премьер.

Все принятые меры были четкими и дали свои результаты, отметил он.