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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жормат Токаев

Токаев поздравил Мирзиёева с днем рождения

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200724/14615736/Tokaev-pozdravil-Mirzieva-s-dnem-rozhdeniya.html

Шавкат Миромонович Мирзиёев возглавил Узбекистан в декабре 2016-го. Сегодня, 24 июля, ему исполнилось 63 года.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил узбекского лидера Шавката Мирзиёева с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 63 года.

Шавкат Мирзиёев побеседовал с аксакалами в Байсунском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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"Состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Касым-Жомарт Токаев сердечно поздравил главу нашего государства с днем рождения", — рассказали в пресс-службе Мирзиёева.

Отмечается также, что лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки и регионального сотрудничества.

Шавкат Миромонович Мирзиёев возглавил Узбекистан в декабре 2016 года. За короткий период времени ему удалось консолидировать власть в стране, приобрести высокий авторитет среди населения, что в совокупности создало необходимые условия для ускорения экономических и политических преобразований.

Теги:
внешняя политика, политика, Казахстан, Узбекистан, день рождения, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев



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