Токаев поздравил Мирзиёева с днем рождения

Шавкат Миромонович Мирзиёев возглавил Узбекистан в декабре 2016-го. Сегодня, 24 июля, ему исполнилось 63 года.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил узбекского лидера Шавката Мирзиёева с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 63 года.

"Состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Касым-Жомарт Токаев сердечно поздравил главу нашего государства с днем рождения", — рассказали в пресс-службе Мирзиёева.

Отмечается также, что лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки и регионального сотрудничества.

Шавкат Миромонович Мирзиёев возглавил Узбекистан в декабре 2016 года. За короткий период времени ему удалось консолидировать власть в стране, приобрести высокий авторитет среди населения, что в совокупности создало необходимые условия для ускорения экономических и политических преобразований.