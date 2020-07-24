Токаев поздравил Мирзиёева с днем рождения

"Состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Касым-Жомарт Токаев сердечно поздравил главу нашего государства с днем рождения", — рассказали в пресс-службе Мирзиёева.
Отмечается также, что лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки и регионального сотрудничества.
Шавкат Миромонович Мирзиёев возглавил Узбекистан в декабре 2016 года. За короткий период времени ему удалось консолидировать власть в стране, приобрести высокий авторитет среди населения, что в совокупности создало необходимые условия для ускорения экономических и политических преобразований.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Беларусь, Казахстан и Россия увеличили объемы производства, а Узбекистану помог пакет антикризисных мер правительства, считают в Евразийской сахарной ассоциации. При этом запасы сахара в СНГ увеличились из-за снижения спроса.