Мишустин — Мирзиёеву: большие успехи Узбекистана неразрывно связаны с Вашим именем

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

В пятницу узбекскому лидеру исполнилось 63 года.

"С Вашим именем неразрывно связаны большие успехи братского Узбекистана в развитии экономики и социальной сферы, повышении авторитета на международной арене. Хотел бы подчеркнуть Ваш значимый личный вклад в укрепление отношений дружбы и стратегического партнерства, объединяющих Российскую Федерацию и Республику Узбекистан", — приводятся слова Мишустина в публикации на сайте правительства РФ.

Премьер отметил, что благодаря постоянному вниманию Мирзиёева обеспечено новое качество торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, претворяются в жизнь важные совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях.

"Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, углубление интеграционных процессов с учетом вашего обращения о предоставлении Узбекистану статуса государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в полной мере отвечают долгосрочным интересам России и Узбекистана", — добавил Мишустин.

Ранее Шавката Мирзиёева поздравили президенты России, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Гурбангулы Бердымухамедов, Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.