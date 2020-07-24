18:12 24 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.11
  • EUR11666.39
  • USD10210.39
Поиск

Мишустин — Мирзиёеву: большие успехи Узбекистана неразрывно связаны с Вашим именем

© Sputnik / Александр Астафьев
Политика
Получить короткую ссылку
15530
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200724/14620561/Mishustin--Mirzievu-bolshie-uspekhi-Uzbekistana-nerazryvno-svyazany-s-Vashim-imenem.html

Глава российского правительства направил поздравление узбекскому лидеру, который сегодня отмечает 63-летие.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

В пятницу узбекскому лидеру исполнилось 63 года.

"С Вашим именем неразрывно связаны большие успехи братского Узбекистана в развитии экономики и социальной сферы, повышении авторитета на международной арене. Хотел бы подчеркнуть Ваш значимый личный вклад в укрепление отношений дружбы и стратегического партнерства, объединяющих Российскую Федерацию и Республику Узбекистан", — приводятся слова Мишустина в публикации на сайте правительства РФ.

Премьер отметил, что благодаря постоянному вниманию Мирзиёева обеспечено новое качество торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, претворяются в жизнь важные совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента Узбекистана
День рождения президента: чего пожелали Мирзиёеву зарубежные коллеги
"Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, углубление интеграционных процессов с учетом вашего обращения о предоставлении Узбекистану статуса государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в полной мере отвечают долгосрочным интересам России и Узбекистана", — добавил Мишустин.

Ранее Шавката Мирзиёева поздравили президенты России, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Гурбангулы Бердымухамедов, Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Теги:
поздравление, день рождения, Россия, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Михаил Мишустин



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Сбежать от суеты: красоты Горного Алтая - фотолента
Легендарный спорткомплекс “Олимпийский” сносят в Москве
В Москве сносят легендарный спорткомплекс "Олимпийский"
Железнодорожный богатырь: чем электровоз Ермак покорил Узбекистан
Тяга к переменам: почему Узбекистан выбрал российские локомотивы "Ермак"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться