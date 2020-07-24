Председатель КНР вновь готов посетить Узбекистан с госвизитом

Руководитель Китая "выразил готовность посетить Узбекистан с государственным визитом и совместными усилиями вывести узбекско-китайское многоплановое сотрудничество на качественно новый уровень".

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с 63-летием и выразил готовность вновь посетить республику с госвизитом, сообщает пресс-служба главы государства.

В своей поздравительной телеграмме председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что "уделяет большое внимание развитию узбекско-китайских отношений, весьма дорожит сложившейся глубокой дружбой".

Руководитель Китая "выразил готовность посетить Узбекистан с государственным визитом и совместными усилиями вывести узбекско-китайское многоплановое сотрудничество на качественно новый уровень". Дата планируемого визита не уточняется.

Си Цзиньпин впервые посещал Узбекистан с госвизитом в июне 2016 года.