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Кабул

Талибы освободят оставшихся афганских пленных до Курбан-байрама

Sputnik / Aleksandr Khrolenko
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200730/14658508/Taliby-osvobodyat-ostavshikhsya-afganskikh-plennykh-do-Kurban-bayrama.html

Если стороны завершат обмен пленными, после праздника могут начаться межафганские переговоры.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Представитель политофиса движения "Талибан"* в Катаре Сухейль Шахин заявил, что талибы освободят оставшихся афганских пленных до праздника Ид аль-Адха (другие названия — Курбан-байрам, Курбан-хайит. — Прим. ред.), завершив таким образом освобождение тысячи пленных.

"Исламский Эмират <...> освободит оставшихся заключенных кабульской администрации до Ид аль-Адха, завершив тем самым освобождение тысячи заключенных", — написал Шахин в Twitter.

Он также призвал Кабул со своей стороны завершить процесс освобождения пяти тысяч заключенных талибов с целью "проложить путь к началу внутриафганских переговоров".

Ранее Шахин заявил, что талибы готовы отпустить всех оставшихся афганских пленных до вечера Ид аль-Адха и по окончании праздника начать межафганские переговоры, если обмен заключенными будет завершен. Президент Афганистана Ашраф Гани со своей стороны приказал армии и силам правопорядка соблюдать трехдневное перемирие и избегать любых операций против "Талибана"*.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистан приветствует объявление трехдневного перемирия в Афганистане — МИД
Министерство иностранных дел Узбекистана вечером в среду опубликовало заявление, в котором говорится, что республика приветствует объявление в Афганистане трехдневного перемирия по случаю священного праздника. В МИД также заверили, что РУз продолжит всячески поддерживать межафганский политический процесс.

Напомним, в конце февраля на торжественной церемонии в Катаре США и "Талибан"* подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Документ предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

Теги:
пленные, политика, Афганистан, Радикальное движение "Талибан"



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