Скончался председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муса Ерниязов

Ушел из жизни председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Муса Ерниязов. Ранее у него был диагностирован COVID-19.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Муса Ерниязов скончался в Нукусе в пятницу, сообщает УзА. Ему было 72 года.

Ранее у Ерниязова был выявлен коронавирус. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Сегодня в Нукусе на 73-м году жизни скончался известный государственный и общественный деятель, Герой Узбекистана, председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Ерниязов Муса Тажетдинович", — говорится в публикации.

Краткая биография

Муса Тажетдинович Ерниязов родился 20 декабря 1947 года в Кегейлийском районе Каракалпакской АССР. В 1971-м окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства по специальности инженер-электрик, а в 1986-м — Ташкентскую высшую партийную школу.

Начал свою трудовую деятельность в 1971 году — работал на разных должностях в механизированной передвижной колонне №25 при тресте "Каракалпаксовхозстрой".

В 1975-м Ерниязов перешел на работу в аппарат Совета министров Каракалпакстана, а в 1983-89 годах занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства Каракалпакской АССР.

В 1989-90 годах — постоянный представитель Совмина Каракалпакстана при правительстве Узбекской ССР.

После обретения Узбекистаном независимости продолжил работу на разных хозяйственных постах в Совете министров Каракалпакстана — вплоть до вице-премьера.

С 2000 по 2001 год — хоким Чимбайского района, а затем до 2002 года снова был вице-премьером Совмина Каракалпакстана по вопросам индустриального развития, строительства и коммуникаций.

В мае 2002-го Ерниязова избрали председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, с августа 2002-го он был заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

В 2019 году Ерниязову присвоили звание "Герой Узбекистана".