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Выборы президента Беларуси: опубликованы результаты национального экзитпола

© Sputnik / Виктор Толочко
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200809/14738643/Vybory-prezidenta-Belarusi-opublikovany-rezultaty-natsionalnogo-ekzitpola.html

Граждане республики могли проголосовать за одного из пяти кандидатов или против всех. Окончательные итоги Центризбирком намерен объявить в пятницу, 14 августа.

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает 79,7 процента на выборах главы государства, следует из данных национального экзитпола, пишет Sputnik Беларусь.

Опрос провела Молодежная лаборатория социологических исследований РСОО "БКМО" по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" на 320 участках по всей стране. В нем приняли участие 12 340 человек.

За Лукашенко следует Светлана Тихановская, у нее 6,8 процента голосов. Далее идут Анна Канопацкая (2,3 процента), Андрей Дмитриев (1,1 процента), Сергей Черечень (0,9 процента). Против всех проголосовали 9,2 процента избирателей.

Позднее глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина сообщила, что Лукашенко лидирует по результатам подсчета бюллетеней на закрытых участках в пяти регионах. По ее словам, предпочтение действующему главе государства отдали 82,08 процента избирателей. У Тихановской второе место — 6,98 процента голосов.

© Sputnik / Антон Денисов
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Досрочные выборы президента Беларуси проходили с 4 по 8 августа, сегодня был основной день голосования. Участки работали с 8.00 до 20.00, при этом в Минске некоторые из них продолжили работу и после этого времени из-за очередей — впервые в истории республики.

Всего граждане РБ могли проголосовать на 5 767 участках, из них 44 были организованы в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах.

Явка составила 79,01 процента. Окончательные итоги выборов ЦИК планирует объявить в пятницу, 14 августа.

 

Теги:
Александр Лукашенко, политика, выборы президента, выборы, Беларусь



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