"Сердце" предприятий - инженеры: что посетил президент в Бектемирском районе

По мнению главы государства, все должны найти и поддерживать умных специалистов, которые внесут большой вклад в локализацию.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев продолжил свой визит в Бектемирский район, где ознакомился с деятельностью совместного предприятия Prof-Milk, сообщает пресс-служба.

Предприятие оснащено современными технологиями в партнерстве со швейцарской компанией Tanotrade и частным предприятием Toshelektroapparat. Здесь работают 50 человек.

Здесь возможно выпускать в год 1,5 тысячи тонн продукции и тут же изготавливает около 10 видов сыра. В нынешнем году планируется наладить производство плавленого сыра.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил предприятия в Бектемирском районе

Президент ознакомился с технологическим процессом данного СП. Были даны указания касательно стабильного снабжения предприятия сырьем, расширения ассортимента продукции и освоения новых рынков сбыта.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил предприятия в Бектемирском районе

Также президент ознакомился с продукцией, производимой обществом с ограниченной ответственностью Metal Processing в Бектемирском районе. Здесь производят корпуса и запасные части для станков по заказу текстильных предприятий. На сегодняшний день налажено сотрудничество с 12 крупными текстильными комплексами Узбекистана.

Пресс-служба Шавкат Мирзиёев в Бектемирском районе

"Сердце" таких предприятий - инженеры, конструкторы. К сожалению, у многих наших заводов нет такого "сердца". Мы должны найти и поддерживать умных специалистов, которые внесут большой вклад в локализацию", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил предприятия в Бектемирском районе

Затем глава государства посетил производственный комплекс общества с ограниченной ответственностью "Бинокор" в Бектемирском районе.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил предприятия в Бектемирском районе

Производимые на предприятии железобетонные панели используются при строительстве многоэтажных домов и других сооружений. Сегодня здесь работает более 1,2 тысячи инженеров и специалистов, их усилиями выпускается 150 тысяч квадратных метров продукции в год. Когда завод выйдет на полную мощность, ежегодно будет производиться еще 180 тысяч квадратных метров строительных панелей, что создаст дополнительно 670 рабочих мест.