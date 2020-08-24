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Города мира. Киев

Шавкат Мирзиёев поздравил президента Украины с Днем независимости

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200824/14828277/Shavkat-Mirziev-pozdravil-prezidenta-Ukrainy-s-Dnem-nezavisimosti.html

В этот день 29 лет назад страна официально провозгласила полную независимость от СССР — его принято считать датой образования государства Украина в современном виде.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев поздравил своего украинского коллегу — Владимира Зеленского — с Днем независимости страны.

Именно 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. 

С тех пор прошло 29 лет. Ежегодно государственный праздник отмечается с большим размахом и является выходным днем.

Традиционно в этот день в Киеве проходил военный парад, однако в 2020-м из-за пандемии COVID-19 его было решено отменить. 

Между тем массовые мероприятия отменять не стали, они пройдут со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

Теги:
поздравление, День независимости, Владимир Зеленский, Украина, Шавкат Мирзиёев



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