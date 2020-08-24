Шавкат Мирзиёев поздравил президента Украины с Днем независимости

В этот день 29 лет назад страна официально провозгласила полную независимость от СССР — его принято считать датой образования государства Украина в современном виде.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев поздравил своего украинского коллегу — Владимира Зеленского — с Днем независимости страны.

Именно 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.

С тех пор прошло 29 лет. Ежегодно государственный праздник отмечается с большим размахом и является выходным днем.

Традиционно в этот день в Киеве проходил военный парад, однако в 2020-м из-за пандемии COVID-19 его было решено отменить.

Между тем массовые мероприятия отменять не стали, они пройдут со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.