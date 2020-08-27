Камилов: страны ЦА готовят документ о сотрудничестве в XXI веке

В настоящее время страны региона совместно готовят пятисторонний межгосударственный документ о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Пять стран Центральной Азии готовят межгосударственный документ о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в XXI веке, заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, пишет УзА.

"В настоящее время страны региона совместно готовят пятисторонний межгосударственный документ о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке", - сказал Камилов.

Министр напомнил, что в регионе создан новый формат сотрудничества - консультативные встречи глав государств Центральной Азии.

В частности, на втором таком саммите в ноябре 2019 года в Ташкенте было принято совместное заявление, где отмечена "исторически обусловленная реальность" тенденции на сближение в регионе.

Напомним, по итогам 2019 года Узбекистан нарастил товарооборот с соседями до 5,2 млрд долларов. В первом полугодии 2020 года, несмотря на пандемию, общий объем торговли Узбекистана со всеми государствами Центральной Азии составил 2,17 млрд долларов.