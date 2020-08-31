Мирзиёев: ни один узбекистанец не будет оставлен на произвол судьбы

Глава государства в понедельник выступил в комплексе "Куксарой" по случаю двадцать девятой годовщины независимости республики.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил соотечественников с Днем независимости, сообщили в пресс-службе главы республики. Праздничное мероприятие состоялось в понедельник в комплексе "Куксарой".

"Какие бы тревожные и суровые времена нам ни приходилось переживать, каких бы успехов и результатов мы ни добивались, всегда прочной опорой для нас были идея независимости, дух свободы. И сегодня мы вправе с гордостью заявить, что достойно преодолели все испытания благодаря дальновидности, сплоченности и самоотверженному труду нашего народа. Несомненно, День независимости, возродившей наше достоинство, гордость и честь, национальную государственность, вернувшей нам нашу священную религию, навсегда останется самой яркой страницей в славной истории нашей родины", — заявил Мирзиёев.

По его словам, в последние годы в Узбекистане закладывается фундамент новой эпохи Возрождения — третьего Ренессанса.

"Широкая общественность, сам наш народ становится инициатором и созидателем всех позитивных перемен", — сказал глава государства.

Он отметил, что пандемия коронавируса, глобальный экономический кризис, а также стихийные бедствия и техногенные катастрофы в Бухарской и Сырдарьинской областях стали для страны серьезным испытанием. Сегодня, по словам президента, решаются проблемы защиты здоровья и жизни узбекистанцев, восстанавливается экономика, создаются условия для труда и заработка.

"Никто не должен забывать: как бы ни было сложно, сколько бы средств и усилий ни потребовалось, ни один гражданин Узбекистана не останется на произвол судьбы", — заявил глава государства.

"Я твердо верю в мудрость и решимость нашего народа, которому присущи замечательные человеческие качества, стойкость и сплоченность, настоящее мужество, особенно ярко проявляющиеся в эти трудные дни. С чувством сыновней любви и преданности я низко кланяюсь нашему благородному, героическому народу", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Тридцать первого августа 1991 года в Ташкенте состоялась внеочередная 7-я сессия Верховного Совета Узбекской ССР, на которой была провозглашена государственная независимость Узбекистана. В этот день было принято заявление Верховного Совета о государственной независимости республики, и соответствующим постановлением 1 сентября утверждался Днем независимости, который объявили выходным. Тогда же был принят закон "Об основах государственной независимости Республики Узбекистан".

В этом году главный праздник страны отмечается 30, 31 августа и 1 сентября. Из-за пандемии коронавируса — в узком формате.