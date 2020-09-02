Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев возложил венок к подножию памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
В пресс-службе Мирзиёева напомнили, что в своем выступлении в понедельник глава республики заявил: достижение государственной независимости под руководством первого президента "стало событием исключительной значимости, воплотившем в жизнь эту многовековую мечту".
Сегодня в Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова были прочитаны суры из Корана.
Представители Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса, администрации президента, Кабмина, министерств и ведомств, общественности также возложили цветы к монументу.
Кроме того, церемонии состоялись у памятников Исламу Каримову в Самарканде, родном городе первого президента, и в Карши — там он трудился на протяжении долгого времени.