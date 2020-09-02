Первый президент Узбекистана скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет вследствие перенесенного им инсульта.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев возложил венок к подножию памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет вследствие перенесенного им инсульта. Он похоронен на территории мечети Хазрет-Хызр в Самарканде.

В пресс-службе Мирзиёева напомнили, что в своем выступлении в понедельник глава республики заявил: достижение государственной независимости под руководством первого президента "стало событием исключительной значимости, воплотившем в жизнь эту многовековую мечту".

Сегодня в Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова были прочитаны суры из Корана.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова

Представители Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса, администрации президента, Кабмина, министерств и ведомств, общественности также возложили цветы к монументу.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Церемония возложения цветов к подножию памятника Исламу Каримову

Кроме того, церемонии состоялись у памятников Исламу Каримову в Самарканде, родном городе первого президента, и в Карши — там он трудился на протяжении долгого времени.