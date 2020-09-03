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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС

Заседание СМИД ШОС состоится в Москве 9-10 сентября

Sputnik / Болат Шайхинов
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200903/14901372/Zasedanie-SMID-ShOS-sostoitsya-v-Moskve-9-10-sentyabrya.html

До этого проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) было запланировано на 22-23 июля в Санкт-Петербурге и 9-10 июня в Москве.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Заседание СМИД ШОС состоится в Москве 9-10 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

"Сергей Лавров проведет встречи с главами МИД Казахстана и Кыргызстана на полях ШОС в Москве", - говорится в информации.

До этого проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) было запланировано на 22-23 июля в Санкт-Петербурге и 9-10 июня в Москве.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В 2017-м лидеры государств-членов подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.

Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Предыдущий саммит ШОС прошел в Бишкеке в июне 2019 года.

Теги:
Москва, Москва, Россия, Россия, ШОС, ШОС



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