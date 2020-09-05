Бердымухамедов издал новую книгу

Туркменский лидер выразил надежду, что его новый труд будет интересен и полезен широкому кругу читателей.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства по видеосвязи объявил, что издана его новая книга "Духовный мир туркмен", сообщает русскоязычная газета "Нейтральный Туркменистан".

В начале августа СМИ страны сообщали, что президент в отпуске написал и отправил в печать новую книгу.

"Обращаясь к участникам заседания, глава государства сообщил, что вышла в свет еще одна его книга, получившая название "Духовный мир туркмен", — говорится в публикации газеты.

Бердымухамедов выразил надежду, что его новый труд о важности "изучения древней истории мужественного туркменского народа в накапливании необходимого опыта в современный период" будет интересен и полезен широкому кругу читателей.

Обращаясь к вице-премьерам Пурли Агамырадову (образование и наука), Мяхриджемал Маммедовой (культура и СМИ) и Чары Аманову (силовой блок), туркменский лидер сказал, что в оставшееся до начала Халк Маслахаты (Народного Совета) время, они смогут провести презентацию книги.

Заседание Народного Совета намечено на конец сентября.

Новая книга уже добавлена в электронную библиотеку произведений главы государства, открытую МИД Туркменистана.

Бердымухамедов написал целый ряд произведений на разные темы. В частности, он посвящал их туркменской истории, ахалтекинским коням, туркменским коврам, музыке, кулинарии, чаю, пословицам, туркменским алабаям. Многие переведены на иностранные языки.