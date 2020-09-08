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В программе визита — двусторонние встречи, заседание межправительственной комиссии и бизнес-форум.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетит Таджикистан, сообщили корреспонденту Sputnik в Министерстве иностранных дел РУз.
В программе визита — двусторонние встречи, заседание межправительственной комиссии и бизнес-форум, рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
Точные даты и полная программа будут обнародованы позднее.