Абдулла Арипов посетит Таджикистан

По объемам закупок первенство занимает Турция – 19,4 тонны, за ней следует Катар – 3,1 тонны, затем Индия – 2,8 тонны.

На данный момент молодая мама и ее дети находятся под защитой ГУВД Самарканда и получают материальную и моральную поддержку.

На сегодня в РК убрано уже более 60 процентов урожая. Он не ниже прошлого года, поэтому Минсельхоз не рассматривает вопрос запрета его продажи за границу.