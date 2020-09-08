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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

Абдулла Арипов посетит Таджикистан

Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200908/14932630/Abdulla-Aripov-posetit-Tadzhikistan.html

В программе визита — двусторонние встречи, заседание межправительственной комиссии и бизнес-форум.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетит Таджикистан, сообщили корреспонденту Sputnik в Министерстве иностранных дел РУз.

В программе визита — двусторонние встречи, заседание межправительственной комиссии и бизнес-форум, рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Точные даты и полная программа будут обнародованы позднее.

Теги:
внешняя политика, политика, Таджикистан, Узбекистан, Абдулла Арипов



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