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Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Узбекистан

Лавров и Камилов проведут переговоры на полях заседания СМИД ШОС

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200909/14939870/Lavrov-i-Kamilov-provedut-peregovory-na-polyakh-zasedaniya-SMID-ShOS.html

Особое внимание будет уделено ходу подготовки к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов в рамках предстоящего государственного визита президента Узбекистана в Россию.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Главы МИД РФ и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов 10 сентября на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Предполагается рассмотреть весь комплекс двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, сверить позиции в преддверии заседаний Совета министров иностранных дел СНГ и Совета глав государств СНГ, функции председателя, в которых в настоящее время выполняет Узбекистан", — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов перед началом переговоров в Ташкенте.
© Sputnik / Виталий Белоусов
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В ходе переговоров особое внимание также будет уделено ходу подготовки к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов в рамках предстоящего государственного визита президента Узбекистана в Российскую Федерацию.

Кроме этого, главы МИД России и Узбекистана обсудят задачи внешнеполитических ведомств в контексте предстоящих в этом году 2-го заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана и 21-го заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами, а также в рамках взаимной поддержки в борьбе с распространением COVID-19.

Теги:
ШОС, политика, МИД Узбекистана, МИД России, Абдулазиз Камилов, Сергей Лавров



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