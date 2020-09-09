Лавров и Камилов проведут переговоры на полях заседания СМИД ШОС

Особое внимание будет уделено ходу подготовки к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов в рамках предстоящего государственного визита президента Узбекистана в Россию.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Главы МИД РФ и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов 10 сентября на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Предполагается рассмотреть весь комплекс двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, сверить позиции в преддверии заседаний Совета министров иностранных дел СНГ и Совета глав государств СНГ, функции председателя, в которых в настоящее время выполняет Узбекистан", — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

В ходе переговоров особое внимание также будет уделено ходу подготовки к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов в рамках предстоящего государственного визита президента Узбекистана в Российскую Федерацию.

Кроме этого, главы МИД России и Узбекистана обсудят задачи внешнеполитических ведомств в контексте предстоящих в этом году 2-го заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана и 21-го заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами, а также в рамках взаимной поддержки в борьбе с распространением COVID-19.