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Спецпредставитель президента Узбекистана в Афганистане Исматулла Иргашев

Узбекистан готов принять межафганские переговоры в случае интереса сторон — Иргашев

Международный пресс-клуб
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200911/14958840/Uzbekistan-gotov-prinyat-mezhafganskie-peregovory-v-sluchae-interesa-storon--Irgashev.html

Спецпредставитель президента РУз по Афганистану приехал в Катар, чтобы принять участие в церемонии открытия межафганских переговоров, которая состоится 12 сентября.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Узбекистан готов провести у себя межафганские переговоры, если стороны проявят к этому заинтересованность, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

Он приехал в Катар, чтобы принять участие в церемонии открытия межафганских переговоров, которая состоится 12 сентября.

"Узбекистан является очень подходящей площадкой для межафганских переговоров, он граничит с Афганистаном, имеет положительный опыт взаимодействия с афганскими сторонами, но для этого сами афганцы должны высказать такое желание, а мы готовы их принять", — сказал Иргашев.

Ранее Министерство иностранных дел Катара проинформировало, что межафганские переговоры между правительством страны и движением "Талибан"* стартуют в Дохе в субботу. США на переговорах будет представлять госсекретарь Майк Помпео, сообщил президент Дональд Трамп.

Переговоры Президентов Узбекистана и Афганистана в резиденции Куксарой
Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистана
Узбекистан выразил готовность провести один из раундов переговоров по Афганистану
В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.

В четверг Трамп подтвердил, что в ближайшее время американский контингент в стране будет сокращен до четырех тысяч военнослужащих.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация

Теги:
Исматулла Иргашев, Катар, переговоры, внешняя политика, политика, Афганистан, Узбекистан



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