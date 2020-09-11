Узбекистан готов принять межафганские переговоры в случае интереса сторон — Иргашев

Спецпредставитель президента РУз по Афганистану приехал в Катар, чтобы принять участие в церемонии открытия межафганских переговоров, которая состоится 12 сентября.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Узбекистан готов провести у себя межафганские переговоры, если стороны проявят к этому заинтересованность, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

Он приехал в Катар, чтобы принять участие в церемонии открытия межафганских переговоров, которая состоится 12 сентября.

"Узбекистан является очень подходящей площадкой для межафганских переговоров, он граничит с Афганистаном, имеет положительный опыт взаимодействия с афганскими сторонами, но для этого сами афганцы должны высказать такое желание, а мы готовы их принять", — сказал Иргашев.

Ранее Министерство иностранных дел Катара проинформировало, что межафганские переговоры между правительством страны и движением "Талибан"* стартуют в Дохе в субботу. США на переговорах будет представлять госсекретарь Майк Помпео, сообщил президент Дональд Трамп.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.

В четверг Трамп подтвердил, что в ближайшее время американский контингент в стране будет сокращен до четырех тысяч военнослужащих.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация