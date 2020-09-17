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Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Путин наградил Медведева орденом

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20200917/14997845/Putin-nagradil-Medvedeva-ordenom.html

Соответствующий указ был подписан в день рождения зампреда Совета Безопасности РФ — 14 сентября.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Указ был подписан 14 сентября — в день рождения Медведева.

© Sputnik / Максим Блинов
Названа зарплата Медведева на новом посту
"За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности РФ", — говорится в документе.

Медведеву в понедельник исполнилось 55 лет. В 2008-2012 годах он занимал пост президента России, затем в течение восьми лет возглавлял правительство. В январе этого года ушел в отставку с поста премьер-министра и был назначен заместителем председателя Совета Безопасности.

Теги:
Указ, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Россия



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