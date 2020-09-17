Путин наградил Медведева орденом

"За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности РФ", — говорится в документе.
Медведеву в понедельник исполнилось 55 лет. В 2008-2012 годах он занимал пост президента России, затем в течение восьми лет возглавлял правительство. В январе этого года ушел в отставку с поста премьер-министра и был назначен заместителем председателя Совета Безопасности.