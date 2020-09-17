Путин обратится к Генассамблее ООН 22 сентября

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Видеовыступление президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН запланировано на 22 сентября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Речь идет о центральном международно-политическом мероприятии года для всеобъемлющего рассмотрения актуальных проблем современности, которое традиционно собирает глав государств, правительств и министров иностранных дел", — сказала Захарова на брифинге. Ее цитирует РИА Новости.
Работа будет выстраиваться преимущественно в дистанционном формате, отметила дипломат.
"С учетом юбилейного характера сессии делегацию нашей страны возглавит президент РФ, который выступит в первый день мероприятия с видеообращением", — сообщила Захарова.
Напомним, 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН проходила в сентябре прошлого года в Нью-Йорке. Тогда некоторые российские делегаты не смогли получить американские визы для участия в Генассамблее.