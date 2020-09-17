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Президент РФ В.Путин принимает участие в 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Фото с места события

Путин обратится к Генассамблее ООН 22 сентября

© Sputnik / Михаил Метцель/POOL
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200917/14999972/Putin-obratitsya-k-Genassamblee-OON-22-sentyabrya.html

Неделя высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке 22-29 сентября. Российский лидер выступит с видеообращением в первый день мероприятия.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Видеовыступление президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН запланировано на 22 сентября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© Sputnik / Роман Махмутов
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Неделя высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке 22-29 сентября.

"Речь идет о центральном международно-политическом мероприятии года для всеобъемлющего рассмотрения актуальных проблем современности, которое традиционно собирает глав государств, правительств и министров иностранных дел", — сказала Захарова на брифинге. Ее цитирует РИА Новости.

Работа будет выстраиваться преимущественно в дистанционном формате, отметила дипломат.

"С учетом юбилейного характера сессии делегацию нашей страны возглавит президент РФ, который выступит в первый день мероприятия с видеообращением", — сообщила Захарова.

Напомним, 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН проходила в сентябре прошлого года в Нью-Йорке. Тогда некоторые российские делегаты не смогли получить американские визы для участия в Генассамблее.

Теги:
ООН, Генассамблея ООН, Россия, политика, Владимир Путин



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