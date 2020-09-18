В Счетной палате Узбекистана новые назначения

Должностные лица были избраны на вакантные места в соответствии с указом президента. Чиновники уже приступили к выполнению своих обязательств.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В соответствии с указом президента Узбекистана от 15 сентября, назначены первый заместитель и заместитель председателя Счетной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе государственного органа.

Баходир Тухтамишович Турабов назначен на должность первого заместителя председателя Счетной палаты. Он родился в 1972 году в Сурхандарьинской области. В 1994 году окончил Ташкентский финансовый институт по специальности "Экономист", в 200 году Банковско-финансовую академию по специальности "Финансы". Кроме того, в 2007 году он получил ученую степень кандидата экономических наук.

Пресс-служба Счетной палаты Узбекистана Баходир Тухтамишович Турабов

Ранее Баходир Турабов работал начальником Главного управления в Министерстве финансов (2011−2015) и в холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт" (2015−2017), главным инспектором, заведующим сектором Счетной палаты (2017−2018), заместителем председателя Государственного налогового комитета (2018−2019).

До своего назначения он занимал должность зампредседателя Счетной палаты (с сентября 2019 года).

Саидлазиз Саидасилович Саидкаримов занял пост заместителя председателя Счетной палаты. Он родился в 1982 году в Ташкентской области. В 2002 году окончил Национальный университет Узбекистана по специальности "Юриспруденция".

Пресс-служба Счетной палаты Узбекистана Саидлазиз Саидасилович Саидкарим

Прежде он работал в системе прокуратуры Сырдарьинской области на различных должностях (2002−2009), а также в Генпрокуратуре (2009−2018).

До назначения на должность с февраля 2018 года он работал на посту заместителя генерального прокурора.