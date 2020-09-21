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Туркменистан и РУз обсудили создание транспортно-коммуникационного коридора

Nuz.uz
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200921/15024196/Uzbekistan-i-Turkmenistan-obsudili-sozdanie-transportno-kommunikatsionnogo-koridora.html

На переговорах рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках многосторонних структур, а также международной и региональной повестки дня, отдельное внимание уделено афганской проблематике.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В рамках очередного раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Республики Узбекистан и Туркменистана, стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, водохозяйственной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

Грузовой состав на железнодорожном пути
© Sputnik / Виталий Аньков
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Главы МИД проанализировали ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне и рассмотрели предложения по срокам проведения совместных мероприятий, в том числе очередного раунда узбекско-туркменской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, первого заседания Узбекско-туркменского делового совета.

Стороны заинтересованы в расширении связей в области транспорта, транспортных коммуникаций и транзита. Министры высказались за скорейшую реализацию Ашхабадского соглашения по формированию международного транспортно-коммуникационного коридора "Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман".

На переговорах рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках многосторонних структур, а также международной и региональной повестки дня, отдельное внимание уделено афганской проблематике.

Теги:
МИД Узбекистана, Транспортный коридор, Туркменистан, Узбекистан



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