Туркменистан и РУз обсудили создание транспортно-коммуникационного коридора

На переговорах рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках многосторонних структур, а также международной и региональной повестки дня, отдельное внимание уделено афганской проблематике.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В рамках очередного раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Республики Узбекистан и Туркменистана, стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, водохозяйственной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

Главы МИД проанализировали ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне и рассмотрели предложения по срокам проведения совместных мероприятий, в том числе очередного раунда узбекско-туркменской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, первого заседания Узбекско-туркменского делового совета.

Стороны заинтересованы в расширении связей в области транспорта, транспортных коммуникаций и транзита. Министры высказались за скорейшую реализацию Ашхабадского соглашения по формированию международного транспортно-коммуникационного коридора "Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман".

На переговорах рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках многосторонних структур, а также международной и региональной повестки дня, отдельное внимание уделено афганской проблематике.