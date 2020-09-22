Лидеры стран СНГ проведут саммит 16 октября

Ранее планировалось, что саммит лидеров стран Содружества пройдет 16 октября в столице Узбекистана, который с 1 января 2020 года председательствует в СНГ.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Заседания лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) и министров иностранных дел этого интеграционного объединения пройдут 15-16 октября в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе исполкома Содружества.

Во вторник в исполкоме состоялось очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государства СНГ при уставных и других органах Содружества под председательством Узбекистана. В нем по видеосвязи принял участие председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Постпреды стран Содружества обсудили ход подготовки к очередным заседаниям Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые в формате видеоконференции пройдут 15 и 16 октября соответственно, а также включенный в повестку дня по инициативе российского постпредства вопрос о процедуре подписания международных договоров на этих заседаниях", — говорится в публикации на сайте исполкома.

Кроме того, советом постпредов согласованы кандидатуры глав миссий наблюдателей от Содружества на выборах президента Таджикистана 11 октября и выборах президента Молдавии 1 ноября. Миссию в Таджикистане возглавит председатель исполкома Сергей Лебедев, а в Молдавии — его первый заместитель Виктор Гуминский.

Ранее планировалось, что саммит СНГ пройдет 16 октября в Ташкенте.