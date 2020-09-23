Мирзиёев предложил принять международный кодекс обязательств на время пандемии

Узбекский лидер в эти минуты выступает на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Прямую трансляцию смотрите на нашем сайте.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН предложил принять под эгидой ООН международный кодекс о добровольных обязательствах государств в период пандемии COVID-19.

"Мы выступаем с инициативой разработать под эгидой Организации Объединенных Наций международный кодекс о добровольных обязательствах государств в период пандемии", — заявил Мирзиёев в ходе видеовыступления.

Президент Узбекистана отметил, что в этом документе должны быть отражены обязательства государств перед своими гражданами и международными партнерами.

"Мы поддерживаем также предложение генерального секретаря Антониу Гутерриша о проведении саммита по актуальным проблемам обеспечения продовольственной безопасности в условиях продолжающегося кризиса", — добавил Мирзиёев.

Прямую трансляцию обращения главы республики смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.