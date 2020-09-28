Узбекистан призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия

В МИД республики отметили, что применение военной силы во время противостояния может привести к многочисленным жертвам с обеих сторон.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана накануне выступило с официальным заявлением относительно ситуации на азербайджанско-армянской границе.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Узбекистан обеспокоен эскалацией напряженного отношения между Азербайджаном и Арменией. В МИД добавили, что применение военной силы во время противостояния может привести к многочисленным жертвам с обеих сторон.

"Узбекская сторона в качестве председательствующей в Содружестве Независимых Государств вновь подтверждает важность укрепления отношений дружбы, добрососедства и взаимного доверия, мирного разрешения спорных вопросов на пространстве СНГ строго в соответствии с нормами международного права", — говорится в сообщении.

В органе госуправления призвали Азербайджан и Армению к прекращению боевых действий и возобновлению дипломатических переговоров для мирного урегулирования конфликта при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности.

В ночь на 27 сентября вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией резко обострился на территории Нагорного Карабаха. Страны обвинили друг друга в начале военных действий. В Ереване заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана. Однако Баку утверждает, что огонь открыли армянские вооруженные силы, в результате чего азербайджанские войска объявили о начале проведения контрнаступательной операции. На данный момент в двух государствах введено военное положение.

"По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации", - заявляют в МИД РФ.

В Министерстве иностранных дел России призывают стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с главами МИД Армении и Азербайджана выразил серьезную озабоченность из-за продолжающихся масштабных боевых действий на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых.

"Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации", - сказал руководитель МИД РФ.

Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня.