Миссия МПА СНГ оценила проведение парламентских выборов в Кыргызстане

Выборы депутатов в Жогорку Кенеш VII созыва прошли 4 октября. Явка по стране составила 56,2 процента. Официальные итоги Центризбирком республики должен огласить не позже 20 дней со дня голосования.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Выборы в парламент Кыргызстана прошли в соответствии со всеми международным стандартами, заявил руководитель миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, зампредседателя комитета Совета Федерации парламента РФ по международным делам Фарит Мухаметшин.

"Наша миссия положительно оценивает проведение выборов. Законодательство республики соответствует международным требованиям проведения таких выборов — открыто, демократично — и соответствует всем международным стандартам", — сказал Мухаметшин журналистам. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, была представлена "широкая палитра партий, которые хотели получить голоса населения".

Парламентские выборы прошли в Кыргызстане 4 октября. На места Жогорку Кенеше претендовали 16 партий.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98 процентами участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство") с 24,45 процента голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан") с 23,95 процента, "Кыргызстан" с 8,76 процента и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") с 7,09 процента. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в семь процентов.

Официальные итоги выборов Центризбирком республики должен огласить не позже 20 дней со дня голосования.