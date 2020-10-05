Мирзиёев поздравил Рахмона с днем рождения — чего он пожелал таджикскому коллеге

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона, которому в понедельник исполнилось 68 лет.
Мирзиёев пожелал таджикскому коллеге здоровья, благополучия и новых успехов.
Главы государств обсудили отношения между двумя республиками, не обошли вниманием и борьбу с COVID-19.
"Таджикская сторона выразила признательность за практическую помощь в борьбе с этим опасным заболеванием", — сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.
"Президенты Узбекистана и Таджикистана поручили правительствам двух стран подготовить дорожную карту по расширению многопланового сотрудничества и всесторонней проработке новой повестки предстоящего саммита", — говорится в публикации.
В финале беседы Мирзиёев пожелал Рахмону успешного проведения президентских выборов, которые запланированы на 11 октября.