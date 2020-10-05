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Мирзиёев поздравил Рахмона с днем рождения — чего он пожелал таджикскому коллеге

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201005/15115376/Mirziev-pozdravil-Rakhmona-s-dnem-rozhdeniya--chego-on-pozhelal-tadzhikskomu-kollege.html

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник принимает поздравления по случаю своего 68-летия.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона, которому в понедельник исполнилось 68 лет.

Мирзиёев пожелал таджикскому коллеге здоровья, благополучия и новых успехов.

Главы государств обсудили отношения между двумя республиками, не обошли вниманием и борьбу с COVID-19. 

"Таджикская сторона выразила признательность за практическую помощь в борьбе с этим опасным заболеванием", — сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

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Кроме того, Мирзиёев и Рахмон высоко оценили результаты состоявшихся в сентябре двусторонних мероприятий — заседания межправкомиссии, бизнес-форума, научно-практической конференции, встреч парламентариев и творческой интеллигенции, открытия совместных производственных площадок и социальных объектов.

"Президенты Узбекистана и Таджикистана поручили правительствам двух стран подготовить дорожную карту по расширению многопланового сотрудничества и всесторонней проработке новой повестки предстоящего саммита", — говорится в публикации.

В финале беседы Мирзиёев пожелал Рахмону успешного проведения президентских выборов, которые запланированы на 11 октября.

Теги:
внешняя политика, политика, день рождения, Таджикистан, Узбекистан, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев



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