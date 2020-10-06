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Участники акции протеста в Бишкеке. Протестующие требуют аннулировать итоги парламентских выборов.

Итоги парламентских выборов в Кыргызстане признаны недействительными

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Политика
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Выборы депутатов в Жогорку Кенеш VII созыва состоялись 4 октября. На следующий день в Бишкеке прошла стихийная протестная акция.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана признала недействительными итоги выборов в парламент, сообщили в пресс-службе ЦИК.

Выборы депутатов в Жогорку Кенеш VII созыва состоялись 4 октября. В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент. По данным Минздрава республики, в столкновениях пострадали 590 человек. Один погиб.

YouTube / RT на русском
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"Шестого октября 2020 года Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики признала недействительными итоги голосования на выборах в Жогорку Кенеш <...>", — говорится в публикации.

Напомним, явка на выборах составила 56,5 процента. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98 процентов участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52 процента голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89 процента, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73 процента и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11 процента. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в семь процентов.

Теги:
парламентские выборы, выборы, политика, Кыргызстан



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