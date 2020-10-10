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Абдулазиз Камилов принял верительные грамоты посла Пакистана

Пресс-служба МИД Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201010/15155422/Abdulaziz-Kamilov-prinyal-veritelnye-gramoty-posla-Pakistana.html

Стороны обменялись мнениями по вопросам налаживания политических, торгово-экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных связей.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Накануне глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Пакистана Сайида Али Асада Гилани. Министр получил копии верительных грамот посла, сообщают в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Во время встречи рассмотрены приоритетные направления дальнейшего развития узбекско-пакистанских отношений, а также обсуждены взаимодействия в рамках ООН, ШОС, ОИС и прочих международных организаций.

Стороны обменялись мнениями по вопросам налаживания политических, торгово-экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных связей. К тому же был проанализирован график предстоящих контактов на различных уровнях.

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УзА
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Представители государств отметили динамичный рост взаимного товарооборота, а также потенциал для наращивания объемов двусторонней торговли.

Выражена заинтересованность в установлении диалога между законодательными органами двух стран.

Кроме того, отдельное внимание уделено вопросам расширения сотрудничества по продвижению мирного процесса в Афганистане, реализации транспортно-коммуникационных и энергетических проектов в этой стране.

Теги:
верительные грамоты, Абдулазиз Камилов, Посол, Пакистан, Узбекистан



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