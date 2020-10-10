Абдулазиз Камилов принял верительные грамоты посла Пакистана

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Накануне глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Пакистана Сайида Али Асада Гилани. Министр получил копии верительных грамот посла, сообщают в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Во время встречи рассмотрены приоритетные направления дальнейшего развития узбекско-пакистанских отношений, а также обсуждены взаимодействия в рамках ООН, ШОС, ОИС и прочих международных организаций.

Стороны обменялись мнениями по вопросам налаживания политических, торгово-экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных связей. К тому же был проанализирован график предстоящих контактов на различных уровнях.

Представители государств отметили динамичный рост взаимного товарооборота, а также потенциал для наращивания объемов двусторонней торговли.

Выражена заинтересованность в установлении диалога между законодательными органами двух стран.

Кроме того, отдельное внимание уделено вопросам расширения сотрудничества по продвижению мирного процесса в Афганистане, реализации транспортно-коммуникационных и энергетических проектов в этой стране.