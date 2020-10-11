10:48 11 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.27
  • EUR12110.87
  • USD10339.68
Поиск
Выборы президента Таджикистана

Выборы президента Таджикистана: проголосовал уже каждый пятый гражданин

© Sputnik / Амир Исаев
Политика
Получить короткую ссылку
33 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/0b/15157908.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201011/15157980/Vybory-prezidenta-Tadzhikistana-progolosoval-uzhe-kazhdyy-pyatyy-grazhdanin.html

Избирательные участки открылись в воскресенье в 6.00 по местному времени. Участвуют пять кандидатов, все они — лидеры политических сил.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Более 20 процентов избирателей проголосовали в первые три часа президентских выборов в Таджикистане, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на данные Центральной комиссии по выборам и референдумам республики.

Участки открылись в воскресенье в 6.00 по местному времени. К настоящему моменту свою гражданскую позицию выразили уже свыше 1,23 миллиона человек.

Всего в республике работает 68 окружных избирательных комиссий и 3 414 участков для голосования. За пределами страны — 39 избирательных участков, в том числе пять — в России. Зарегистрированы 4,9 миллиона избирателей, бюллетени напечатаны на четырех языках: таджикском, узбекском, русском и киргизском.

© Sputnik / Григорий Сысоев
Мирзиёев поздравил Рахмона с днем рождения — чего он пожелал таджикскому коллеге
Участвуют пять кандидатов, все они — лидеры политических сил: действующий президент Эмомали Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).

Для Рахмона, возглавляющего страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы.

Sputnik
Информационный плакат на избирательном участке

Законодательство Таджикистана не предусматривает exit poll, видеокамер на участках нет.

В стране усилены меры безопасности. Как отметили в МВД, это обычная практика во время важных государственных праздников и мероприятий.

Теги:
голосование, выборы президента, выборы, Таджикистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лекарство для души: необычные картины египетской художницы
У США не получается создать вакцину от коронавируса – виновата Россия
Без вины виновата: США не могут создать вакцину и в этом упрекают Россию
Темные дела: за какие нарушения чаще всего наказывают по ночам
Темные дела: за какие нарушения ПДД чаще всего наказывают по ночам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться