Выборы президента Таджикистана: проголосовал уже каждый пятый гражданин

Избирательные участки открылись в воскресенье в 6.00 по местному времени. Участвуют пять кандидатов, все они — лидеры политических сил.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Более 20 процентов избирателей проголосовали в первые три часа президентских выборов в Таджикистане, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на данные Центральной комиссии по выборам и референдумам республики.

Участки открылись в воскресенье в 6.00 по местному времени. К настоящему моменту свою гражданскую позицию выразили уже свыше 1,23 миллиона человек.

Всего в республике работает 68 окружных избирательных комиссий и 3 414 участков для голосования. За пределами страны — 39 избирательных участков, в том числе пять — в России. Зарегистрированы 4,9 миллиона избирателей, бюллетени напечатаны на четырех языках: таджикском, узбекском, русском и киргизском.

Участвуют пять кандидатов, все они — лидеры политических сил: действующий президент Эмомали Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).

Для Рахмона, возглавляющего страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы.

Sputnik Информационный плакат на избирательном участке

Законодательство Таджикистана не предусматривает exit poll, видеокамер на участках нет.

В стране усилены меры безопасности. Как отметили в МВД, это обычная практика во время важных государственных праздников и мероприятий.