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Флаги государств СНГ. Архивное фото

Саммит глав государств СНГ перенесен

Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201012/15169875/Sammit-glav-gosudarstv-SNG-perenesen.html

Заседание лидеров государств СНГ, намеченное на 16 октября, состоится позднее. Форум должен был пройти в Ташкенте - столицы председательствующего в организации Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Заседание совета глав государств СНГ, намеченное на 16 октября в Ташкенте, перенесено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сроки заседания перенесены", — заявил он.

С 1 января 2020 года в СНГ председательствует Узбекистан. По данным исполнительного комитета СНГ, заседание совета глав государств СНГ должно было пройти в формате видеоконференции 16 октября.

О причинах такого решения а также о том, на какую дату перенесено заседание, пока не сообщается.

Теги:
Дмитрий Песков, саммит, Узбекистан, СНГ



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