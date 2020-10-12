Саммит глав государств СНГ перенесен

Заседание лидеров государств СНГ, намеченное на 16 октября, состоится позднее. Форум должен был пройти в Ташкенте - столицы председательствующего в организации Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Заседание совета глав государств СНГ, намеченное на 16 октября в Ташкенте, перенесено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сроки заседания перенесены", — заявил он.

С 1 января 2020 года в СНГ председательствует Узбекистан. По данным исполнительного комитета СНГ, заседание совета глав государств СНГ должно было пройти в формате видеоконференции 16 октября.

О причинах такого решения а также о том, на какую дату перенесено заседание, пока не сообщается.