Жээнбеков отказался уходить в отставку до новых парламентских выборов

Глава государства в среду провел встречу с новым премьер-министром республики Садыром Жапаровым, во время которой "премьер озвучил свое требование: президент должен уйти в отставку сегодня вечером".

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку только после новых парламентских выборов, сообщила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева. Об этом пишет Sputnik Кыргызстан.

В среду глава государства провел встречу с новым премьер-министром республики Садыром Жапаровым, во время которой "премьер озвучил свое требование: президент должен уйти в отставку сегодня вечером".

"Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать пост президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству", — рассказала Стамалиева.

По ее словам, Жээнбеков напомнил, что придерживается позиции, озвученной им 9 октября 2020 года: "уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле".

"Ни в одном заявлении президента и сообщениях пресс-службы главы государства не было указано конкретной даты и дня ухода с должности", — подчеркнула пресс-секретарь.

Четвертого октября в Кыргызстане состоялись парламентские выборы, по предварительным итогам которых в законодательный орган должны были пройти проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях.

Пятого октября в стране вспыхнули массовые протесты. Пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.

В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек.