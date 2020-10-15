Главы МИД стран ЦА и России обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в видеосовещании руководителей внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии. Также в работе форума участвовал глава МИД России Сергей Лавров.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В рамках третьего заседании министров иностранных дел государств Центральной Азии и России, которое прошло в формате видеоконференции, дипломаты обсудили вопросы дальнейшего многостороннего сотрудничества.

В ходе заседания затронуты вопросы укрепления взаимодействия центральноазиатских стран и России в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической, миграционной, культурно-гуманитарной сферах, а также в сфере безопасности и экологии. Отдельной темой стала общая борьба с коронавирусной инфекцией и координация усилий стран.

МИД Узбекистана Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял участие в третьем заседании глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и России в формате видеоконференции

Международная тематика была связана с событиями в регионе, а также с обострением обстановки в Афганистане. Стороны вновь пришли к выводу, что решение проблемы возможно исключительно мирным путем с привлечением к переговорам всех противоборствующих сторон.

По итогам заседания было принято совместное заявление , в котором стороны выразили свою консолидированную позицию по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. В частности, в рамках общих усилий по борьбе с пандемией COVID-19 Россия готова оказать странам Центральной Азии всестороннюю помощь, в том числе консультативную, а также технологическую. Речь идет и о разработке и обеспечении вакциной, а также по расширению сотрудничества в сфере подготовки специалистов по санитарно-эпидемиологическому контролю.

Ранее стало известно, что назначенный на 16 октября в Ташкенте в формате видеоконференции саммит лидеров стран СНГ перенесен на неопределенный срок.