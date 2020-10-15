Аршином общим все измерить: Мирзиёев поручил остановить беспредел с землей

Президент Узбекистана поручил провести кадастровую ревизию всех земель республики, прежде всего сельскохозяйственного назначения. Глава государства отметил вопиющие пробелы в учете земли и в картографии, что приводит к потерям для бюджета.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев потребовал решить земельный вопрос в стране и навести порядка в этой сфере, которая десятилетия находилась в упадке. Глава государства на очередном видеоселекторном совещании подчеркнул, что из-за неотлаженной работы системы кадастра страдают простые граждане и дехкане, а казна недополучает огромные суммы налогов.

Для исправления ситуации на базе Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру Республики Узбекистан образовано Агентство по кадастру при Государственном налоговом комитете. Целью новой структуры должно стать приведение в порядок системы учета земли для более рационального ее использования и исключения возможности махинаций или незаконного использования.

Проведенный мониторинг выявил 150 тысяч гектаров дополнительных сельскохозяйственных земель в 66 районах, из которых 28 тысяч гектаров орошаемых посевных земель не были учтены. Всего же в 113 районах до сих пор есть площади, не отнесенные ни к одной категории.

Кадастровая база, отметил глава государства, находится в плачевном состоянии и имеет множество пробелов. Руководителям областей и Республики Каракалпакстан поручено создать региональные базы всех земель для дальнейшего включения их в единую систему. Без этого условия ни один хоким не сможет выделить участка под строительство или другие нужды.

"Хокимы и руководители отраслей должны осознать, что правильный учет земли, бережное отношение к ней – один из основных факторов экономического роста в регионах, – подчеркнул Шавкат Мирзиёев. — За счет этого мы решим три важных вопроса: эффективное использование земли, обеспечение прав и неприкосновенности имущества граждан и хозяйствующих субъектов, а также расширение налогооблагаемой базы, что позволит создать дополнительные резервы для доходов бюджета".

Немало в системе и финансовых вопросов, связанных с определением кадастровой стоимости объекта или размера земельного налога, который не учитывает местоположение участка и местные климатические условия. Президент поручил провести анализ и инвентаризацию с целью адекватной оценки ресурсов. В частности поручено ввести стоимости земель с применением повышающих и понижающих коэффициентов. Пилотный проект с участием международных экспертов запустят в четырех районах республики.

Глава государства потребовал искоренить практику самовольного захвата земель. Только в 2020 году выявлено 50 тысяч подобных случаев, в результате чего были заняты земли общей площадью свыше 11 тысяч гектаров.

Шавкат Мирзиёев обратил особое внимание и на проблемы с картографией: в Узбекистане более 2 тысяч безымянных улиц и свыше одного миллиона домов, которым до сих пор не присвоены номера.