Шавкат Мирзиёев назначил двух новых сенаторов

На должности утверждены председатель Комитета по вопросам экологии и окружающей среды Алиханов Борий Батырович и лидер партии "Адолат" Умаров Нариман Маджитович.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Накануне президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о назначении двух сенаторов, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

В соответствии с документом, председатель Комитета по вопросам экологии и окружающей среды Алиханов Борий Батырович и лидер партии "Адолат" Умаров Нариман Маджитович утверждены членами Сената Олий Мажлиса.

В связи с этим было принято решение об их исключении из списка депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Алиханов Борий Батырович

Борий Алиханов окончил в 1983-м Ташкентский политехнический институт по специальности "инженер-механик". Он начал политическую карьеру в 90-е годы.

До мая 2005-го занимал пост зампредседателя Государственного комитета по охране природы Узбекистана, затем стал председателем данной госструктуры.

В августе 2009 года избран председателем исполнительного комитета центрального совета Экологического движения Узбекистана.

В январе 2019-го стал лидером Экологической партии Узбекистана, а также избрался в новый парламент республики.

Пресс-служба партии "Адолат" Умаров Нариман Маджитович

Нариман Умаров начал трудовую деятельность в 1974 году в НИИ "Гидроингео". Он занимал должность старшего технического сотрудника. Позже был назначен заместителем директора по науке.

В 1984-м ему присвоена степень кандидата геолого-минералогических наук. Его авторству принадлежит свыше 50 научных статей и 7 монографий.

С 1997 по 2009 годы он работал на должности руководителя Специализированной инспекции аналитического контроля Госкомприроды.

В 2009-2013 гг. трудился на посту председателя Государственного комитета по охране природы.

В 2012 году Нариман Умаров был награжден орденом "Меҳнат шуҳрати".

В 2013 года стал председателем политического совета Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат".

В 2014 году избран депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса.