Главы штабов ВС стран СНГ обсудят военно-политическую обстановку на границах

Главы делегаций обсудят вопросы "сотрудничества в сфере обороны и безопасности, представляющие взаимный интерес, а также обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке по периметру границ стран СНГ".

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Начальники штабов Вооруженных сил стран СНГ собрались сегодня в Самарканде для того, чтобы обсудить военно-политическую обстановку по границам Содружества, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

"Тридцатого октября 2020 года в Самарканде под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова состоится очередное заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств – участников СНГ", - говорится в информации.

В заседании принимают участие военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации Исполкома СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ.

Министерство обороны республики Беларусь Заседание начальников штабов ВС стран СНГ

Главы делегаций обсудят вопросы "сотрудничества в сфере обороны и безопасности, представляющие взаимный интерес, а также обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке по периметру границ стран СНГ".