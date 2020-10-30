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Флаги государств СНГ. Архивное фото

Главы штабов ВС стран СНГ обсудят военно-политическую обстановку на границах

Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201030/15288759/Glavy-shtabov-VS-stran-SNG-obsudyat-voenno-politicheskuyu-obstanovku-na-granitsakh.html

Главы делегаций обсудят вопросы "сотрудничества в сфере обороны и безопасности, представляющие взаимный интерес, а также обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке по периметру границ стран СНГ".

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Начальники штабов Вооруженных сил стран СНГ собрались сегодня в Самарканде для того, чтобы обсудить военно-политическую обстановку по границам Содружества, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

"Тридцатого октября 2020 года в Самарканде под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова состоится очередное заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств – участников СНГ", - говорится в информации.

В заседании принимают участие военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации Исполкома СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ.

Заседание начальников штабов ВС стран СНГ
Министерство обороны республики Беларусь
Заседание начальников штабов ВС стран СНГ

Главы делегаций обсудят вопросы "сотрудничества в сфере обороны и безопасности, представляющие взаимный интерес, а также обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке по периметру границ стран СНГ".

Теги:
Самарканд, Вооруженные силы, границы, СНГ



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