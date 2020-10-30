Мирзиёев предложил провести глобальный форум по ядерному разоружению

Мирзиёев также подчеркнул, что Узбекистан активно поддерживает усилия президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина по достижению прочного мира на Корейском полуострове и рассматривает их как важный вклад в обеспечение региональной и глобальной безопасности.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести Международный экспертный форум по вопросам ядерного разоружения.

С этой инициативой глава республики выступил на Втором Международном форуме северного экономического сотрудничества.

"Для широкого обмена опытом предлагаем провести Международный экспертный форум по вопросам ядерного разоружения, создания зон, свободных от ядерного оружия", — заявил узбекский лидер.

Мирзиёев подчеркнул, что в Центральной Азии накоплен уникальный опыт по созданию зоны, свободной от ядерного оружия. Немаловажную роль сыграл Узбекистан.

"Инициированный Узбекистаном соответствующий договор прошел сложный процесс согласования между участниками, получил необходимые гарантии крупнейших ядерных держав", — отметил глава республики.

По его словам, сегодня это эффективный политико-правовой механизм обеспечения ядерной безопасности в регионе Центральной Азии.

Договор о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии

Документ был подписан осенью 2006 года в Семипалатинске представителями пяти стран: Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Туркменистана.

Договор вступил в силу весной 2009-го.

К нему прилагается протокол, в соответствии с которым ядерными державами предоставляются юридически обязывающие гарантии безопасности государствам-участникам зоны (обязательство не применять и не угрожать применением против них ядерного оружия).

Весной 2014-го протокол был подписан одновременно всеми ядерными державами-участницами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — Россией, США, Китаем, Великобританией и Францией.