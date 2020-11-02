В МИД РФ заявили о росте нестабильности в ряде стран Центральной Азии

Ситуация на севере Афганистана, по словам замглавы российского министерства, тоже не внушает оптимизма.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о росте нестабильности в ряде стран Центральной Азии, сообщает РИА Новости.

"Мы видим нарастание симптомов нестабильности в ряде стран Центральной Азии, не буду упоминать о чем идет речь, но также ситуация в северных районах Афганистана не вселяет особого оптимизма", — сказал Руденко в ходе онлайн-трансляции заседания комитета Совета Федерации по международным делам.

В этой связи замглавы МИД РФ указал на важность соглашения России и Туркменистана о сотрудничестве в области безопасности, проект которого рассматривался на заседании комитета верхней палаты парламента.