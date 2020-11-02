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МИД РФ

В МИД РФ заявили о росте нестабильности в ряде стран Центральной Азии

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201102/15309316/V-MID-RF-zayavili-o-roste-nestabilnost-v-ryade-stran-Tsentralnoy-Azii.html

Ситуация на севере Афганистана, по словам замглавы российского министерства, тоже не внушает оптимизма.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о росте нестабильности в ряде стран Центральной Азии, сообщает РИА Новости.

"Мы видим нарастание симптомов нестабильности в ряде стран Центральной Азии, не буду упоминать о чем идет речь, но также ситуация в северных районах Афганистана не вселяет особого оптимизма", — сказал Руденко в ходе онлайн-трансляции заседания комитета Совета Федерации по международным делам.

В этой связи замглавы МИД РФ указал на важность соглашения России и Туркменистана о сотрудничестве в области безопасности, проект которого рассматривался на заседании комитета верхней палаты парламента.

Теги:
Афганистан, политика, Центральная Азия, МИД России



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