Абдухаким Хаджибаев назначен министром здравоохранения Узбекистана

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Доктор медицинских наук, профессор Абдухаким Хаджибаев официально назначен на новую должность - министа здравоохранения Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее кандидатуру министра одобрили депутаты Олий Мажлиса.
Хаджибаев начинал свою карьеру хирургом и последние двадцать лет занимал должности генерального директора Республиканского научного центра экстренной помощи, председателя Ассоциации врачей скорой помощи, заместителя министра здравоохранения и трижды первого заместителя министра здравоохранения.
Также, согласно указу президента Узбекистана, исполнять обязанности первого заместителя министра здравоохранения буде бывший заместитель советника главы государства по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта Амрилло Иноятов.