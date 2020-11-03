Абдухаким Хаджибаев назначен министром здравоохранения Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Хаджибаева в качестве нового главы Минздрава республики. До этого он занимал должность первого заместителя министра.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Доктор медицинских наук, профессор Абдухаким Хаджибаев официально назначен на новую должность - министа здравоохранения Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее кандидатуру министра одобрили депутаты Олий Мажлиса.

Хаджибаев начинал свою карьеру хирургом и последние двадцать лет занимал должности генерального директора Республиканского научного центра экстренной помощи, председателя Ассоциации врачей скорой помощи, заместителя министра здравоохранения и трижды первого заместителя министра здравоохранения.

Возглавлявший Минздрав с 2017 года Алишер Шадманов получил пост ректора Ташкентской медицинской академии.

Также, согласно указу президента Узбекистана, исполнять обязанности первого заместителя министра здравоохранения буде бывший заместитель советника главы государства по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта Амрилло Иноятов.