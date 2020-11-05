Транспортные коридоры в ЦА позволят "замкнуть" Евразию — Мирзиёев

Узбекский лидер в среду выступил с видеообращением на церемонии открытия третьей Китайской международной выставки импортных товаров CIIE-2020 в Шанхае.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Новые железнодорожные коридоры Центральной и Южной Азии позволят замкнуть транспортную систему Евразии, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Глава Узбекистана в среду выступил с видеообращением на церемонии открытия третьей Китайской международной выставки импортных товаров CIIE-2020 в Шанхае.

"Большое значение имеют инициативы по созданию новых транспортных коридоров, соединяющих железнодорожные системы Центральной и Южной Азии", — сказал Мирзиёев.

По его оценке, эти проекты позволят "замкнуть сухопутную транспортную систему Евразийского континента".

Президент также предложил объединить усилия в формировании в рамках инициативы "Один пояс — один путь" интегрированной сети "сухих портов", логистических и оптово-дистрибьюторских центров. Он отметил, что сегодня Центральная Азия, как и во времена Великого шелкового пути, вновь может стать "узловым хабом" торгово-экономических и транспортно-транзитных коридоров между Европой и Азией.

Мирзиёев напомнил, что в своем видеовыступлении в конце сентября на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил создать под эгидой организации Региональный центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности.

"Надеемся на активную поддержку этой инициативы партнерами и международными организациями", — добавил узбекский лидер.

Третье китайское международное импортное ЭКСПО открылось в среду в Шанхае и продлится до 10 ноября, на общей площади в 360 тысяч квадратных метров расположились стенды сотен компаний со всего мира. Ожидается, что выставку посетят по меньшей мере 400 тысяч профессиональных покупателей.