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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Транспортные коридоры в ЦА позволят "замкнуть" Евразию — Мирзиёев

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201105/15324103/Transportnye-koridory-v-TsA-pozvolyat-zamknut-Evraziyu--Mirziev.html

Узбекский лидер в среду выступил с видеообращением на церемонии открытия третьей Китайской международной выставки импортных товаров CIIE-2020 в Шанхае.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Новые железнодорожные коридоры Центральной и Южной Азии позволят замкнуть транспортную систему Евразии, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Глава Узбекистана в среду выступил с видеообращением на церемонии открытия третьей Китайской международной выставки импортных товаров CIIE-2020 в Шанхае.

"Большое значение имеют инициативы по созданию новых транспортных коридоров, соединяющих железнодорожные системы Центральной и Южной Азии", — сказал Мирзиёев.

По его оценке, эти проекты позволят "замкнуть сухопутную транспортную систему Евразийского континента".

Президент также предложил объединить усилия в формировании в рамках инициативы "Один пояс — один путь" интегрированной сети "сухих портов", логистических и оптово-дистрибьюторских центров. Он отметил, что сегодня Центральная Азия, как и во времена Великого шелкового пути, вновь может стать "узловым хабом" торгово-экономических и транспортно-транзитных коридоров между Европой и Азией.

Выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Пресс-служба президента Узбекистана
Какие инициативы выдвинул Мирзиёев на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Мирзиёев напомнил, что в своем видеовыступлении в конце сентября на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил создать под эгидой организации Региональный центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности.

"Надеемся на активную поддержку этой инициативы партнерами и международными организациями", — добавил узбекский лидер.

Третье китайское международное импортное ЭКСПО открылось в среду в Шанхае и продлится до 10 ноября, на общей площади в 360 тысяч квадратных метров расположились стенды сотен компаний со всего мира. Ожидается, что выставку посетят по меньшей мере 400 тысяч профессиональных покупателей.

Теги:
внешняя политика, Китай, политика, Центральная Азия, Торговля, Экономика, Шавкат Мирзиёев



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