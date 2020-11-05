Глава МИД Кыргызстана посетит Узбекистан

Политика 09:31 05.11.2020 (обновлено 09:43 05.11.2020) Получить короткую ссылку 23 0 0
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В программе визита — встречи в правительстве, министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, других ведомствах.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Делегация Кыргызстана во главе с министром иностранных дел Русланом Казакбаевым 5-6 ноября посетит Узбекистан, сообщили в пресс-службе МИД РУз.
В программе рабочего визита — встречи в правительстве, министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, других ведомствах.
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Sputnik / Erkin Sadykov
Представители республик обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и иных сферах.
Руслан Казакбаев был назначен министром иностранных дел КР в октябре после массовых волнений и смены власти в стране.
Он уже возглавлял внешнеполитическое ведомство республики с 2010 по 2012 годы.