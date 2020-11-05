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Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев

Глава МИД Кыргызстана посетит Узбекистан

Пресс-служба МИД РФ
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201105/15324189/Glava-MID-Kyrgyzstana-posetit-Uzbekistan.html

В программе визита — встречи в правительстве, министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, других ведомствах.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Делегация Кыргызстана во главе с министром иностранных дел Русланом Казакбаевым 5-6 ноября посетит Узбекистан, сообщили в пресс-службе МИД РУз.

В программе рабочего визита — встречи в правительстве, министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, других ведомствах.

© Sputnik / Erkin Sadykov
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Представители республик обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и иных сферах.

Руслан Казакбаев был назначен министром иностранных дел КР в октябре после массовых волнений и смены власти в стране.

Он уже возглавлял внешнеполитическое ведомство республики с 2010 по 2012 годы.

Теги:
внешняя политика, политика, МИД Узбекистана, МИД Кыргызстана, Узбекистан, Кыргызстан



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