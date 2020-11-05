Глава МИД Кыргызстана посетит Узбекистан

В программе визита — встречи в правительстве, министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, других ведомствах.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Делегация Кыргызстана во главе с министром иностранных дел Русланом Казакбаевым 5-6 ноября посетит Узбекистан, сообщили в пресс-службе МИД РУз.

В программе рабочего визита — встречи в правительстве, министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, других ведомствах.

Представители республик обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и иных сферах.

Руслан Казакбаев был назначен министром иностранных дел КР в октябре после массовых волнений и смены власти в стране.

Он уже возглавлял внешнеполитическое ведомство республики с 2010 по 2012 годы.