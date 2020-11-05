Как будут развиваться узбекско-американские связи после выборов? Мнения экспертов

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Выборы в США не поменяют политику Белого дома в отношении Узбекистана даже в случае победы Джо Байдена, считает старший научный сотрудник института истории Академии наук РУз Равшан Назаров.
"Вряд ли будут какие-то изменения в отношении стран третьего мира, даже в случае победы Байдена", — сказал Назаров РИА Новости.
Эксперт отметил, что отношениях США и Узбекистана прошли в своем развитии несколько стадий, и с 2017 года наблюдается принципиально новый этап, который может иметь "вполне позитивное продолжение".
По его мнению, и Дональд Трамп, и Байден, хотя и выступают антиподами, "на самом деле являются лишь зеркальным отражением друг друга".
"Так что ожидать каких-то радикальных перемен во внешней политике США было бы странно", — добавил Назаров.
Директор узбекистанского центра исследовательских инициатив Mano Бахтиёр Эргашев считает, что ни демократы, ни республиканцы в случае прихода к власти в США не откажутся от тренда на усиление сотрудничества с Узбекистаном — ключевым государством в Центральной Азии.
"Серьезных изменений в узбекско-американских отношениях по результатам выборов не будет", — сказал Эргашев.
По словам эксперта, любая из администраций Белого дома не заинтересована "сворачивать или ухудшать контакты с ключевым государством в Центральной Азии".
Эргашев считает, что тренд на усиление взаимодействия между странами начался после официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США в мае 2018 года.
"Менять этот тренд — ни республиканская администрация, ни администрация демократов, если она придет к власти, никто не будет", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
За пост главы Белого дома идет борьба между действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. Оба кандидата заявляют о победе, но оглашение итогов затягивается. Пока ни Байден, ни Трамп не набирают необходимые 270 голосов выборщиков.