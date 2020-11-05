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Камилов провел переговоры с кыргызским коллегой

МИД Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201105/15325360/Kamilov-provel-peregovory-s-kyrgyzskim-kollegoy.html

Делегация Кыргызстана во главе с министром иностранных дел Русланом Казакбаевым прибыла в Узбекистан с двухдневным рабочим визитом.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в четверг встретился с кыргызским коллегой Русланом Казакбаевым, сообщили в пресс-службе МИД РУз.

Казакбаев сегодня прибыл в соседнюю республику с двухдневным рабочим визитом.

"Подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям на высшем и высоком уровнях", — говорится в публикации.

Министры обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-кыргызского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, водохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах, обменялись мнениями о совместных усилиях по борьбе с COVID-19 и минимизации влияния пандемии на отношения между республиками.

Также они подчеркнули важность продолжения проведения двусторонних мероприятий, в том числе очередного раунда узбекско-кыргызской межправкомиссии и совета хокимов (полномочных представителей) приграничных областей двух стран.

Руслан Казакбаев был назначен министром иностранных дел КР в октябре после массовых волнений и смены власти в стране.

Он уже возглавлял внешнеполитическое ведомство республики с 2010 по 2012 годы.

Теги:
Руслан Казакбаев, МИД Кыргызстана, МИД Узбекистана, Абдулазиз Камилов, внешняя политика, политика, Кыргызстан, Узбекистан



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