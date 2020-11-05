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Флаги Кыргызстана и Узбекистана

Узбекистан и Кыргызстан намерены скорее завершить процесс делимитации границ

Правительство Кыргызской республики
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201105/15331813/Uzbekistan-i-Kyrgyzstan-namereny-skoree-zavershit-protsess-delimitatsii-granits.html

Сегодня главы МИД двух стран Абдулазиз Камилов и Руслан Казакбаев провели в Ташкенте переговоры. По итогам было подписано совместное заявление.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана и Кыргызстана намерены ускорить процесс завершения делимитации границ, сообщили в МИД республики.

"Стороны договорились продолжить переговорный процесс и не снижать набранный темп в целях скорейшего завершения процесса делимитации узбекско-кыргызской государственной границы", — подчеркнули в ведомстве. 

Главы МИД обеих республик Абдулазиз Камилов и Руслан Казакбаев также отметили продуктивную работу правительственных делегаций двух стран по вопросам делимитации и демаркации границы.

МИД Узбекистана
Камилов провел переговоры с кыргызским коллегой

Последнее десятилетие Узбекистан и Кыргызстан находятся в разногласиях, связанных с неопределенностью линии госграницы, которая оставалась неделимитированной после распада СССР.

В 2017 году после прихода к власти Шавката Мирзиёева был достигнут прорыв в двусторонних отношениях — стороны подписали промежуточный договор о госгранице, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. Документ вступил в силу в конце 2017-го. 

К настоящему времени страны согласовали уже около 100 километров границы.

Протяженность границы между Узбекистаном и Кыргызстаном превышает 2,1 тысячи километров.

Теги:
делимитация, госграница, границы, Кыргызстан, Узбекистан



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