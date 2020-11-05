Узбекистан и Кыргызстан намерены скорее завершить процесс делимитации границ

Сегодня главы МИД двух стран Абдулазиз Камилов и Руслан Казакбаев провели в Ташкенте переговоры. По итогам было подписано совместное заявление.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана и Кыргызстана намерены ускорить процесс завершения делимитации границ, сообщили в МИД республики.

"Стороны договорились продолжить переговорный процесс и не снижать набранный темп в целях скорейшего завершения процесса делимитации узбекско-кыргызской государственной границы", — подчеркнули в ведомстве.

Главы МИД обеих республик Абдулазиз Камилов и Руслан Казакбаев также отметили продуктивную работу правительственных делегаций двух стран по вопросам делимитации и демаркации границы.

Последнее десятилетие Узбекистан и Кыргызстан находятся в разногласиях, связанных с неопределенностью линии госграницы, которая оставалась неделимитированной после распада СССР.

В 2017 году после прихода к власти Шавката Мирзиёева был достигнут прорыв в двусторонних отношениях — стороны подписали промежуточный договор о госгранице, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. Документ вступил в силу в конце 2017-го.

К настоящему времени страны согласовали уже около 100 километров границы.

Протяженность границы между Узбекистаном и Кыргызстаном превышает 2,1 тысячи километров.